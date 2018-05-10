退協議沒備案 反幫伊朗擁核鋪路

2018-05-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普退出「聯合全面行動計畫」（Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱「伊核協議」）時，大談這份協議的種種壞處，卻甚少著墨接下來要怎麼做。沒有跡象顯示川普有備案可取而代之，反而製造新的危機：聯合國查核伊朗核活動的機制可能因此暫停，反而使伊朗更容易秘密研發核武。

川普八日發表的全國談話中沒有提出退出伊朗核協議後的新策略，除了說「與我國盟邦共同合作」，沒說要如何達成他所謂研究制訂一份「真正的、全面而且可長可久的」解決方案處理伊朗核威脅。

德國、英國和法國三國高層官員私底下透露，他們不清楚川普除了恢復制裁之外，還有沒有其他後續規劃。美國達特茅斯大學防止核武擴散事務專家米勒（Nicholas Miller）說，「花了三十年外交努力和眾多因素令人難以置信的匯聚，才讓伊朗同意伊朗核協議中對其核武計畫的限制」，「沒有這些有利條件，試圖達成更好的協議是異想天開。」

批評者擔心，川普不僅毀了一份被廣泛認為發揮作用的指標協議，也將為伊朗真正推動發展核武鋪路。了解國際原子能總署（ＩＡＥＡ）監察核活動的前任美國和聯合國官員、專家認為，此協議瓦解將引發三年來聯合國查核機制停擺，這是評測伊朗是否說實話的最重要手段，將更難以偵測伊朗秘密打造核武的活動。過去幾個月歐洲官員一再以此論點力促川普維持協議，但是川普完全置之不理，反而在美國與其跨大西洋傳統盟邦之間種下嫌隙。

因支持這份協議而危及其國內聲勢的伊朗總統羅哈尼，現在可能遭國內強硬派反撲。紐約時報德黑蘭辦公室主任艾德布林克指出，川普使伊朗政治溫和派和強硬派之間的激戰，朝不利於溫和派方向傾斜。立場激進的伊朗分析家塔拉基（Hamidreza Taraghi）說，老百姓將因面臨苦日子而更恨美國。

或許這正是川普政府、尤其是強硬派要的，藉此推動德黑蘭政權瓦解。但是更有可能的結果是揭開伊朗陷入更大動盪、危機、甚至軍事衝突的序幕。