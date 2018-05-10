美退伊核協議 伊朗嗆重煉濃縮鈾

2018-05-10

中東緊張 原油期貨飆三年半新高

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普不顧歐洲盟邦的呼籲，八日宣布退出伊核協議，並且恢復依照此協議解除的制裁。伊朗總統羅哈尼痛批這是川普的心理戰，揚言將毫無限制恢復提煉濃縮鈾。英、法、德三國領袖則發表聯合聲明，對川普此舉表示「遺憾與關切」。隨中東緊張局勢升高，倫敦布蘭特原油期貨、紐約西德州原油期貨九日雙雙創下三年半新高，每桶分別為七十七．二○、七十一．一七美元。

川普在白宮發表全國演說，抨擊這份二○一五年由前任歐巴馬政府以及中、法、英、俄、德、歐盟與伊朗簽署的「聯合全面行動計畫」（ＪＣＰＯＡ）是「災難」，無益約束伊朗核武野心，反令美國「蒙羞」；「我們不能靠當前這份協議的腐爛架構防範伊朗取得核彈」，「我們不會讓美國城市受到毀滅威脅，也不容一個高喊『美國去死』的政權取得地球上最致命武器」，「美國將會退出這份伊朗核協議」。

川普表示，這份協議「從核心就有瑕疵」，「這是一份偏頗的糟糕協議，根本就不該制定」，「它沒帶來平靜，沒創造和平，未來也不會」。他說會研究制定一份新協議，不僅更深入限制伊朗的核計畫，也處理該國的彈道飛彈測試和支持中東好戰團體等活動。

羅哈尼批心理戰 歐盟：協議還在

伊朗總統羅哈尼怒批川普在打「心理戰」，揚言若與其他簽署方討論後，無法繼續合作維持該協議，伊朗就會毫無限制恢復提煉濃縮鈾；最高領袖哈米尼斥川普「錯得離譜」。國會反應激烈，有議員燒美國國旗，議長批評川普缺乏「心智能力」。

其他簽署方都表示將維持此協議。德國總理梅克爾、英國首相梅伊和法國總統馬克宏發表聯合聲明，對川普的決定表達「遺憾與關切」；法國與歐盟都強調，儘管美國退出，但是協議還在。布魯塞爾已在研擬反制美國制裁的措施，凸顯美國與最密切盟邦關係陷入緊繃。中、俄也都表示失望、遺憾。

白宮的聲明指出，將恢復該協議中免除的制裁措施，鎖定能源、石化、金融等伊朗經濟關鍵產業；國家安全顧問波頓表示，歐洲企業有六個月期限結束與伊朗的生意，否則將遭制裁。川普也說，任何國家協助伊朗取得核武也會「受到嚴厲制裁」。

伊朗的死對頭沙烏地阿拉伯、以色列樂見美國退出。以國總理納坦雅胡說，「全力支持川普的英勇決定」。

學者虧「核武提供終生保障」

卸任後鮮少評論川普施政的歐巴馬，發文稱川普此決定「嚴重錯誤」，「危害美國信用」。

川普這項決定將打擊華府未來在國際談判的誠信，尤其增加與北韓達成協議的難度。前副國務卿布林肯說，「川普肆意撕毀其他各方都在遵守的協議，金正恩為什麼要相信川普的承諾？」麻省理工學院政治學教授納蘭說，「今天是給全世界強烈的提醒：協議可以反悔，可以有過期日，而核武能提供終生保障。」