大馬選情拉鋸 選民憂種族分裂

2018-05-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕馬來西亞九日舉行國會下議院暨州議會大選，晚間開票結果顯示，現任總理納吉布（Najib Razak）領導的執政聯盟「國民陣線」（Barisan Nasional）以些微差距，暫時領先前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）為首的反對派「希望聯盟」（Pakatan Harapan），許多選民投票時對國內的種族分裂甚感憂心。

這場大選有近一千五百萬合格選民，估計投票率約八十五％。下院共二二二席，兩大陣營至少必須拿下一一二席才能過半。納吉布的「國陣」，亦即以馬來裔的「巫統」、華裔「馬華公會」和印度裔「印度國大黨」組成的政黨聯盟，初步計票顯示已取得十五席，「希望聯盟」則拿下十二席。

這場選戰的焦點是現任與前任總理的「師徒對決」。馬哈地曾以「巫統」領袖擔任總理長達二十二年，二○一六年脫黨加入「希望聯盟」與納吉布反目，更聯合昔日政敵、前副總理安華（Anwar Ibrahim），主打民生經濟議題和納吉布的「一馬發展公司（1MDB）」貪腐醜聞。

分析師預測，「國陣」可能輸掉普選票，但席次仍將過半，重演二○一三年大選結果，因為選制對「國陣」票倉的馬來裔鄉村選民有利。反對派抨擊執政黨以「傑利蠑螈」（Gerrymander）手段操縱選舉，亦即以對其有利的方式重劃選區。

馬國選舉舞弊在過去時有所聞，本次也不例外。執政黨選前曾以「假新聞法」對馬哈地展開調查，他在投票結束前擔心，其支持者可能沒有機會投票。部分反對派議員及選民透過社群網站抱怨，排隊達數小時才完成投票。

此外，馬國多處投票中心也傳出選票髒污、投票箱貼紙錯誤及假選民等疑似舞弊情事。投票期間，雙方陣營互控對方撥打大量垃圾電話，妨礙其團隊手機聯繫。馬國網管單位已證實為「自動程式」攻擊，將對此展開調查。