洩線民名單給中國 中情局華裔前幹員起訴

2018-05-10

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國司法部表示，曾住在香港的美國中央情報局（ＣＩＡ）前華裔幹員李振成（Jerry Chun Shing Lee，譯音），八日在維吉尼亞州聯邦法院出庭，遭聯邦大陪審團起訴，罪名包括蒐集、傳遞國防情報予中國情報人員，以及兩起非法留存國防相關文件等，最高可被判處無期徒刑。本案將於下月十九日預審。

最重可判無期徒刑

現年五十三歲的李振成今年一月返抵美國紐約時被捕。法庭文件顯示，李被控於二○一○至一一年居港期間，曾向兩名中國情報人員提供美國國防情報，以換取金錢報酬，並協助中方破獲美國在中國的情報網，指認提供消息人士的身分，相關人士因此遇害或入獄。

李振成一九八二年至八六年在美國陸軍服役，九四年加入中情局。他在二○○七年離開中情局，後擔任英國拍賣公司佳士得香港拍賣中心保安部主管，負責公司人員和資產安全，擁有美國公民和香港居民身分。美國聯邦調查局（ＦＢＩ）二○一二年分別在夏威夷及維吉尼亞州，兩次在李的行李中查獲載有中情局及臥底幹員真名和電話的小冊子，其中包括最高機密資料，一旦公開將對美國國家安全構成「極嚴重傷害」。

李振成任職中情局期間曾派駐多國，包括一九九九年到二○○二年間駐東京，也曾在中情局總部東亞局和北京站工作，有接觸最高機密的權限。調查人員相信，李振成是在中情局的職業生涯陷入瓶頸，一直無法更上一層樓後心生不滿，開始轉向中國出賣情報。