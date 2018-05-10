中情局長提名人：我不用華為產品

2018-05-10

強調中國是戰略威脅

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕美國中央情報局局長提名人哈斯佩爾（Gina Haspel）今天在參議院作證時表示，她不使用任何社交媒體，也不會使用任何中國華為公司的產品。她還強調，中國是一個戰略威脅，中情局在監控中國崛起成為全球強權的工作上扮演重要角色。

參院情報委員會今天舉行哈斯佩爾的任命聽證會，若順利通過，哈斯佩爾將成為中情局有史以來首位女性局長。參議員魯比歐詢問哈斯佩爾是否會使用華為或中興（ZTE）的產品時，做出上述表示。哈斯佩爾表示，她二○一七年自海外回到中情局總部時，與當時的局長、現任國務卿龐皮歐所做的第一件事，就是檢討中國、伊朗和北韓等「硬目標」的工作成果。

中國試圖削弱美影響力 對中情報要做得更多

她說，中國試圖削弱美國的影響力，採取不公平的貿易作為、盜取美國的智慧財產；在情報委員會支持下，中情局正加強對「硬目標」的投資。中情局有很強的對中工作小組，但她同意中情局應該做更多投資，對中國情報做得更多。她強調，在她領導下的中情局要確保能處理的挑戰，包括恐怖組織、來自「流氓國家」的核武威脅、一個不穩定的伊朗、有侵略性和殘暴的俄羅斯，以及一個在全球舞台上有野心的中國所帶來的長遠影響。

哈斯佩爾在證詞中說，中情局必須強化情報蒐集能力，加強與外國政府的合作，以協助美國政府制定決策。在面對北韓、伊朗、俄國與中國這類威脅時，中情局的投資顯得格外重要。

非法拘留、審訊與酷刑 強調上任後不會容許

面對美國各界質疑中情局對恐怖組織嫌犯非法拘留與審訊，甚至施予酷刑，哈斯佩爾公開承諾，一旦她成為局長，絕對不會重啟拘留中心以及法律不容許的審訊計畫；對待拘留犯必須遵照美國法律的規範，他們從九一一恐攻事件的處理中獲得寶貴教訓，一旦得不到美國人民信任，中情局將無法有效運作。

中情局二○○二年在泰國的黑牢審訊兩名「開打」組織嫌犯，並拍下審訊錄影帶，這些錄影帶在○五年十一月被毀。此事於○七年年底曝光，導致司法部展開調查。

參議員華納詢問，若川普總統要求哈斯佩爾進行不合法、不道德的審訊，她是否會遵行時，她回答「不會」，她也不相信川普會要求中情局動用水刑。由她領導的中情局不會遵守違反美國道德標準的命令，即便在技術上合法。哈斯佩爾說，雖然她未參與審訊，但這些錄影帶被銷毀，是因為中情局幹員的臉孔曝光，危及他們的安全。