求歡遭拒賞巴掌 美檢長涉毆４女閃辭

2018-05-09

〔編譯管淑平／綜合報導〕「紐約客」（The New Yorker）雜誌七日報導，四名婦女指控遭紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）肢體、言語施暴，還被威脅性命。史奈德曼難敵包括州長古莫（Andrew Cuomo）在內的龐大輿論壓力，火速在報導刊出後三小時宣布辭職。諷刺的是，史奈德曼向來以致力提倡女性權益形象示人，如今反被美國反性騷擾、性侵社會運動「我也是」（#MeToo）扳倒。

史奈德曼在聲明中說，他「強烈質疑」這些指控，但「儘管這些指控與我的專業或辦公室的運作無關，實際上卻使我在此重要時刻無法帶領辦公室的工作」，他因此請辭，八日下班後生效。民主黨籍的史奈德曼二○一○年出任紐約州檢察長，曾矢言運用他執法工作的權力打擊濫權者，原本有意今年角逐第三個任期，也被看好有朝一日進軍州政府，如今公職生涯在反性暴力運動浪潮中戛然而止。

「紐約客」報導引述的四名婦女中，願意公開身分的巴利許（Michelle Manning Barish）和塞爾瓦拉納（Tanya Selvaratnam），分別在二○一三年到一四年、一六年到一七年與史奈德曼交往。巴利許說，與史奈德曼才交往四週就遭他大力摑掌、掐喉；斯里蘭卡裔演員、作家塞爾瓦拉納說，史奈德曼警告過她，若分手就殺了她。

第三名婦女也有多次類似遭遇；第四位匿名受訪的婦女是紐約重量級律師，她說曾因拒絕史奈德曼求歡，就被「呼巴掌，力量大到隔天都還留有掌印」。四人一致表示，這些肢體暴力都不是你情我願的性遊戲，施暴程度一次比一次嚴重，曾因此就醫並向親友吐露；部分女子還指史奈德曼酗酒。

史奈德曼則反駁，「我在私人親密關係中，有過角色扮演等其他兩情相悅的性愛活動，我沒有攻擊過任何人，也從沒有過非雙方合意的性行為，這是我絕對不會逾越的界線」。他的前妻康寧漢也發表聲明力挺，聲稱這些指控「不可能是真的」。

共和黨人則不忘落井下石，川普兒子小唐納、川普顧問康威都轉貼史奈德曼昔日提醒川普人人均須遵守法律的推文，寫道「你說什麼？？？」、「抓到了」。