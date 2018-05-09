退伊朗核協議？ 川普今宣布

2018-05-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普預定八日下午二時（台灣時間九日凌晨二時）宣布有關「伊朗核協議」存廢的決定。美國和外國外交官員一致認為，川普心意已決，不再遵守這項限制伊朗核武發展的國際協議，但川普較有可能做出「不完全退出」的決定，部分恢復對伊朗制裁。伊朗總統羅哈尼則表示，伊朗將留在協議中，也會度過即將到來的眾多難關。

伊朗核協議係由聯合國五個常任理事國和德國（即「P5+1」），二○一五年與德黑蘭當局共同簽署，以伊朗停止發展核武為條件，解除各國對其制裁。然而，川普一直批評該協議「荒謬、不該簽訂」，即便伊方屢次警告將重啟核武計畫，英國、法國、德國等國領袖也輪番相勸，不必退出協議或違反條款，即可解決川普認定的「瑕疵」，甚至警告退出協議恐將導致中東地區全面開戰，川普仍執意撕毀協議。近日訪美的英國外交大臣強森說，華府對於退出後的情況，似乎沒有替代計畫。

華盛頓郵報指出，伊核協議並無退出條款，但川普有權全面恢復制裁德黑蘭，甚至可增加新的制裁。不過，外界預期，川普不至於完全違約，可能恢復協議甫生效時實施的制裁，包括制裁伊朗中央銀行、將伊朗摒除於全球金融體系之外，以及要求各國減少進口伊朗石油、否則將制裁其銀行等。這些措施必須每隔一二○天檢討一次，下個截止日即為十二日。至於是否繼續豁免其他制裁，則待七月到期前再議。

此前一直強烈回應川普的伊朗總統羅哈尼八日強調，伊朗希望「與全球合作、保持建設性的關係」。美聯社分析，這段話似乎是向歐洲各國致意，希望歐盟立法保護與伊朗有商業關係的企業，免於美方制裁。不過，伊方的強硬派軍事領袖，以及最高宗教領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），是否與羅哈尼看法一致，仍有待觀察。

法國國防部長帕利（Florence Parly）八日表示，不論美國如何決定，巴黎當局都將持續推動一項更廣泛的協議，確保德黑蘭持續遵守協議。法新社分析，川普若對伊朗恢復制裁，將使伊朗困頓的經濟狀況雪上加霜，伊朗貨幣里亞爾（Rial）已在半年內大幅貶值逾三分之一。