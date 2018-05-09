馬國今大選 上演師徒大戰

2018-05-09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕馬來西亞九日舉行獨立後第十四次國會下議院暨州議會大選，六十四歲現任總理納吉布（Najib Razak）的執政聯盟「國民陣線」（Barisan Nasional，國陣），將迎戰重出江湖的九十二歲前總理馬哈地（Mahathir Mohamad），後者企圖掀起「馬來海嘯」，創下首度政黨輪替。雙方陣營在民調上互有勝負，值得注意的是，即便執政聯盟勝出，但若議席不若以往，納吉布的地位將岌岌可危。

納吉布醜聞纏身 地位岌岌可危

五年一度的馬國大選採「單一選區簡單多數制」，今年約有一九四九萬合格選民，包括約佔十三％的首投族，將改選下議院二二二個議席，拿下最多席次的政黨即贏得大選，社群媒體因而成為新戰場。納吉布領導的「國陣」包括馬來人為主的「巫統」（UMNO）、華人的「馬華公會」和印度裔的「印度國大黨」等三大政黨，自大馬一九五七年脫離英國獨立後執政至今，但此次遭遇反對陣營強力挑戰。

美國政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）東南亞業務負責人曼福德（Peter Mumford）指出，國陣一三年大選雖拿下過半的一三三席，普選票數卻首度落後反對派，此次可能更遜於上屆。馬國默迪卡民調中心調查顯示，國陣得票率約四十．三％，馬哈地領導的「希望聯盟」（PH）則約四十三．七％。然而，由於選制和選區劃分關係，PH雖可能在普選票上勝出，總席次仍將不敵國陣。

與此同時，非政府組織Invoke公布的研究報告則指出，PH可望贏得國會一百一十一席順利執政，國陣則可能僅拿下五十四席。該報告主要調查佔馬國人口七成的馬來人選民，指出若馬來人選民的支持率相距不遠，華人與印度人的投票傾向將決定勝負。

納吉布任內捲入多宗醜聞，包括「一馬發展公司」（1MDB）上億美元洗錢案，以及推動被質疑旨在鎮壓異己的查禁假新聞法等。此次大選若交不出亮眼成績單，其政治影響力將式微，可能遭到黨內逼宮。

馬哈地稱勝選將特赦安華 並讓位

納吉布的最大挑戰來自其過去的恩師、已與「巫統」決裂的馬哈地。曾領導國家長達廿二年的馬哈地，卸任十五年後復出，可謂有備而來。他去年與宿敵、前副總理安華（Anwar Ibrahim）和解，企圖一舉扳倒醜聞纏身的納吉布。安華九八年在副總理任內遭馬哈地革職，曾發動反對國陣政權的「烈火莫熄」運動，但隨後因貪腐、雞姦罪入獄。

一五年，在納吉布治下，安華再度被控雞姦罪而繫獄至今。不過，與安華一笑泯恩仇的馬哈地，已承諾若能拿下大選勝利，將為安華爭取皇家赦免令，甚至將總理大位讓與安華。