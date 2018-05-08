黎巴嫩國會大選 真主黨占上風

2018-05-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕黎巴嫩國會自二○○九年來，三度因國家安全等考量延後大選；去年推出破除「贏者全拿制」的選舉新法後，六日舉行九年來首場國會大選，由九百七十六名候選人（包括一百一十一名女性）角逐一百二十八個席位。當地媒體公布的非官方結果顯示，獲伊朗支持的什葉派「真主黨」及其政治盟友至少贏得六十七席，超過國會半數，成為黎國主宰勢力。

官方選舉結果預計七日宣布。根據黎國分權體制，新任總理將由遜尼派穆斯林出任。由於新政府的內閣人選預計涵蓋各主要政黨成員，可能還需要一段時間協商出正式名單。分析認為，被美國視為恐怖組織的真主黨贏得大選，反映伊朗勢力一路從伊拉克、敘利亞延伸至貝魯特，但黎國脆弱的政治平衡現狀可望持續。

本屆黎巴嫩國會大選的合格選民逾三百七十萬人，投票率四十九．二％，低於官方預期，並低於○九年大選的五十四％。黎國內政部長馬奇諾克（Nohad Machnouk）宣布投票率時，將低投票率歸咎於去年通過的選舉新法，「不只選民不熟悉新法，連投票所主管也不熟…投票進程顯得非常緩慢」。這項新法是黎國首次採用比例選制，不僅重新劃分選區，並在伊斯蘭教和基督教人口比例的基礎上，設置職業及各宗教代表席位。

非官方數據顯示，反真主黨的基督教政黨「黎巴嫩力量（Lebanese Forces）」的國會席次，從過去八席暴增為十五席，幾乎翻了一倍，堪稱一大贏家。真主黨與什葉派「阿邁勒運動（Amal Movement）」、基督教「自由愛國行動（Free Patriotic Movement）」等盟友囊獲至少六十七席，取得國會簡單多數。

現任總理哈里里七日在黎國首都貝魯特宣布，他隸屬的遜尼派「未來運動」從三十三席降為二十一席，損失約三分之一席位。分析認為，未來運動可能成為本屆選舉的最大輸家，但哈里里料可保住總理一職。