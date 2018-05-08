律師又爆川普料 封口費可能不只給1人

2018-05-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕最近幾週剛加入美國總統川普律師團隊的前紐約市長朱利安尼，六日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）節目「本週（This Week）」訪問時指出，除了成人影片女星「狂暴丹尼絲」之外，不排除還有其他曾與川普有過一腿的女性拿過封口費。朱利安尼還聲稱，針對特別檢察官穆勒主導的「通俄門」調查，川普沒有必要接受傳喚。

朱利安尼表示，他不知道前任川普律師柯恩是否曾付錢給其他女性，但「我想若有必要，是的。他（柯恩）會替總統付錢或奉總統之命行事」。此前，朱利安尼曾證實，柯恩替川普代墊十三萬美元（約三八九萬台幣）封口費，給藝名為「狂暴丹尼絲」的史蒂芬妮．克利弗德，而克利弗德的律師阿凡納提則聲稱，還有其他女性收過類似款項，還爆料川普有一筆「婚外情遮羞基金」。

被問到穆勒若發出傳票，川普是否會接受傳喚、出席大陪審團作證時，朱利安尼回應「我們沒有必要這麼做」，「全美國的律師都認為傻瓜才會去作證」。他主張，川普可享有與其他總統相同的特權，川普作證時也可能行使美國憲法第五修正案賦予的緘默權。根據前例，前總統柯林頓過去捲入白宮實習生李文斯基性醜聞案時，也曾拒絕接受傳喚，但他最終仍出席大陪審團作證。

穆勒必須趕在十一月美國期中選舉開跑前結束通俄門調查，儘管此案並無法定結案期限，但在選舉季開跑後，依循聯邦準則，穆勒將難以大動作調查通俄門案，必須等到明年才有望結案。此前，穆勒已耗費數月向川普律師團提出親自約詢川普的要求，卻遲遲未獲正面回應；近來，穆勒的態度已轉趨強硬，一度傳出不排除直接傳喚川普出席大陪審團作證的消息。

通俄門調查 不排除和穆勒「硬碰硬」

朱利安尼六日的說法，顯示川普律師團不排除和穆勒「硬碰硬」。不過，朱利安尼也提出一連串要點，暗示川普團隊已仔細考量過川普接受傳喚的大抵安排，包括作證時間控制在兩個半小時、不採宣誓作證、只以問答方式進行等；此外，朱利安尼並沒有直接否決川普與穆勒合作進行調查的可能性。