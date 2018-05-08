性侵少女後縱火燒她 印度連2起

2018-05-08

1死1命危 震驚印度社會

〔編譯魏國金／綜合報導〕印度一名十六歲少女四日遭到輪暴後，被加害者放火燒死，震驚印度社會。然而，警方七日指出，同日還有另一名十七歲少女也慘遭性侵，之後施暴者在她身上傾倒煤油並且縱火，目前她仍在與死神搏鬥中。這是印度東部加爾克漢德邦最近傳出的第二起類似事件。

加爾克漢德邦（Jharkhand）帕考爾縣（Pakur）警察總監巴恩瓦爾說：「這名女孩全身七十％遭一度燒傷，她仍有一線生機。」他指出，一名十九歲男子被捕，「他將煤油倒在女孩身上並放火」。

這起事件發生在四日；同一天，加爾克漢德邦的查特拉縣（Chatra）也發生類似案件。警方五日逮捕主嫌布延（Dhanu Bhuiyan），他是該案第二十名落網者。調查人員指控，布延三日晚間趁十六歲受害少女的雙親外出參加婚宴時，將她從家中綁架，並帶到附近森林，夥同其他人加以輪暴。翌日，少女父母前往地方當局討公道，結果犯案人被罰一百下伏地挺身，以及五萬盧比（約兩萬兩千台幣）罰鍰。

輪暴犯罰100下伏地挺身

承辦警員拉姆（Ashok Ram）指出，這批人對該刑罰相當惱怒，因此襲擊受害少女的父母，並放火燒他們的家，縱火當時少女正在屋內，由於逃生不及而喪命。

這兩起案件凸顯印度嚴重的性侵問題。據統計，二○一六年，當局獲報的婦女性侵案達近四萬件，比前一年增加十二％。今年初，查謨與喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）一名八歲女童遭殘忍輪暴並殺害的慘案，引發印度舉國憤慨及宗教緊張，八名印度教徒被控綁架、一再性侵且最後殺害該名穆斯林女孩。

本月初，古吉拉特邦（Gujarat）蘇拉特縣（Surat）發現一名據信僅十一歲的女童遺體，驗屍報告顯示，她生前遭強暴、虐待，最後遭勒殺。

印度首都新德里警方的數據也指出，今年以來，每天有超過五名婦女遭到性侵，至四月十五日，性侵案件達五百七十八件，去年同期則為五百六十三件。