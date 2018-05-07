致敬五四附贈六四 安徽財經大學急刪文

2018-05-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國安徽財經大學法學院共青團委員會，在四日中國青年節當天發文「向五四致敬、向六四致敬」，該文隨後遭到刪除，並在當日晚間發文致歉，表示「將五四打成了六四…，絕對沒有借五四吹捧六四的意思」。八九民運學生領袖王丹透過「臉書」表示：「從行文上看，不太可能是『失誤』，因為沒有道理重複兩遍『向五四致敬』，當然，我們必須接受這樣的解釋，否則這個小編就麻煩大了。」

小編稱手誤 絕無吹捧六四

安徽財經大學法學院共青團委四日下午在官方「微博」發文說，「五四青年節重點不是青年，而是五四」，五四運動是「中國的發展方向第一次由青年人來引領」。文末表示：「向五四致敬、向六四致敬，向那些敢用生命去換取自由、平等、法治的青年人致敬！」

英國國家檔案館去年底公布八九民運外交機密檔案，時任英國駐中大使唐納德（Sir Alan Ewen Donald）引述中國國務院匿名高官提供的消息指稱，至少有一萬名學生與平民在人民解放軍六月三日晚間起展開的天安門廣場清場行動中喪生。二○一四年美國白宮解密文件也顯示，六四鎮壓約有一萬四五四人死亡、四萬人受傷。

由於中國當局長期封鎖六四相關訊息，六四話題成為敏感禁忌，因此該文一出引發轟動，網友紛紛轉發截圖。不久，該文被刪。當日晚間近九時，該校法學院共青團委發表致歉聲明，表示「今日由於我個人的失誤，將五四打成了六四，對不起，本人以及學校絕對沒有任何對黨的不滿…絕對也沒有借五四吹捧六四的意思。在此，我再次致歉，本條微博與安徽財經大學以及法學院團委沒有任何關係。」

該文隨後又遭刪除，網友的截圖轉發也被刪除。目前，安徽財經大學法學院共青團委的官方微博被標示「暫時無法查看」，網友懷疑該帳戶遭網管處罰，已被停號或禁言。