「擁槍可避免恐攻」 川普惹惱英法

2018-05-07

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普日前發表演說宣揚管制槍枝不如擁槍自重時暗批友邦，認為百姓擁槍有助於避免類似二○一五年巴黎恐怖攻擊之類的憾事，倫敦管制槍枝反而助長刀械攻擊，醫院滿地是血宛如「戰場」。對此，法國政府怒駁無法苟同；英國則說，易於取得槍枝並非降低謀殺率的良方。

川普五日在全美最大槍枝遊說團體「全國步槍協會」（ＮＲＡ）於德州達拉斯舉行的會員大會上發表競選式演說，宣稱他的政府是一個為擁槍者捍衛美國憲法第二修正案的政府…「各位的第二修正案權利正遭到圍剿，但只要我（川普）當總統一天，這些權利就絕對不會被圍剿」。美國憲法第二修正案保障人民持有與攜帶武器的權利。

消費悲劇 英法反彈

川普在重申管制槍枝不如擁槍自重時，竟批評起歐洲各大城市在一五年十一月巴黎連環恐怖攻擊後嚴格管制槍枝的政策。他以手模擬槍枝、口中發出射擊的「砰砰」聲，繪聲繪影地重現巴黎恐攻槍手逐一射殺受害者的經過，隨即話鋒一轉，指稱若當時恐攻現場之一的咖啡館內有任何一名員工或顧客有槍，並朝反方向瞄準射擊，恐怖份子就會逃走或中彈，「整個故事將大為改觀」。

法國總統府愛麗榭宮五日發出自川普上任以來最強硬的批評，直言法國「堅決不同意」川普所言，並呼籲川普尊重受害者的記憶。聲明指出，武器在社會上自由流通不構成對抗恐攻的保護傘，反而有助於策劃這類攻擊。巴黎恐攻時的總統歐蘭德則斥責川普的發言「可恥」，重現恐攻殺人的表演「可憎」。法國駐美大使阿羅德則說，法國不會因為槍枝致死統計數字而改變其槍枝管制法。一五年巴黎恐攻造成至少一百三十人喪生。

此外，川普也將矛頭指向英國，指稱英國槍枝管制雖較嚴格，但壞人可以用刀，倫敦的醫院儼然淪為「戰區」，地上到處都是攻擊受害者的鮮血。倫敦市長薩迪．可汗的辦公室不願回應川普的發言，但英國前司法大臣范克林推文回嗆，美國謀殺率是英國的五倍，這世上除了川普（但川普可能說謊），沒有人相信易於取得槍械可降低謀殺率。

至於川普口中血流成河的倫敦醫院，推測可能引自皇家倫敦醫院創傷外科醫生葛瑞芬斯（Martin Griffiths）日前對媒體的發言。葛瑞芬斯當時說，他的同僚將該院比擬為阿富汗戰區。葛瑞芬斯五日推文歡迎川普蒞臨該院，與倫敦市長及警察局長討論倫敦降低暴力事件的成功之道。