找藉口退伊核協議 川普挖談判官員「黑資料」

2018-05-07

伊朗警告退協議 「美將後悔莫及」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國總統川普十二日即將決定「伊核協議」的命運前夕，英國衛報旗下「觀察家報」（Observer）五日披露，川普親信一年前曾聘請以色列一家私人情報機構，挖掘歐巴馬政府負責談判的重要官員當年的「黑資料」，使川普退出伊核協議的決定更具說服力。法國總統馬克宏和伊朗總統羅哈尼則警告，川普若宣布退出協議，將後悔莫及，也可能引發戰爭。

伊朗二○一五年與聯合國五個常任理事國和德國（即「P5+1」），簽署俗稱伊核協議的「聯合全面行動計畫（ＪＣＰＯＡ）」，以停止發展核武交換國際解除制裁。然而，川普多次指控德黑蘭當局違諾；以色列總理納坦雅胡上月卅日甚至表示，握有德黑蘭持續發展核武的證據。川普將在十二日前決定，美方將繼續遵守協議，或對伊朗重啟制裁。

值此敏感時刻，觀察家報取得的文件顯示，川普去年五月訪以後，其團隊曾與當地的私人情報機構聯繫，要求針對前總統歐巴馬任內負責談判伊核協議的主要官員，包括歐巴馬的副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes），以及前副總統拜登的國安顧問卡爾（Colin Kahl），調查兩人政治生涯中的污點，尤其是私人關係、與親近伊朗遊說人士的交往情形，以及是否從伊核協議中獲得個人或政治利益等。

挖掘私人交往關係 查探有無分享敏感情資

調查人員還被告知，可聯繫在伊朗頗負名氣的伊朗籍美國人，以及紐約時報、ＭＳＮＢＣ、大西洋月刊、Vox新聞網站和以色列「國土報」（Haaretz）等支持伊核協議，且曾密切接觸羅茲和卡爾的媒體，查探兩人是否違法分享敏感情資。據信，調查人員檢視羅茲在紐時發表的評論，發現他曾坦承尋求資淺記者幫忙，在網路上創造「同溫層」，以帶動輿論支持伊核協議。

對此，羅茲和卡爾均稱不知情，但羅茲並不感到驚訝，「刻意挖出白宮官員克盡職責下的污點，是一件令人恐懼的專制舉動。」曾參與規範伊朗核武計畫的英國前外交大臣史卓（Jack Straw）表示，這些駭人指控顯示，川普和以國總理納坦雅胡已焦頭爛額，無法詆毀協議就抹黑相關人士。

此外，法國總統馬克宏五日接受德國「明鏡週刊」訪問，再度勸川普勿放棄伊核協議，「這將開啟『潘朵拉的盒子』，戰爭將隨之而起。」伊朗總統羅哈尼也警告，若美國退出協議，「他們很快就會後悔莫及，歷來前所未見。」美國前國務卿凱瑞近期也展開「影子外交」，會晤國會眾議院議長萊恩、伊朗外長查瑞夫（Javad Zarif）等人，希望挽救其一手促成的協議。英國外相強森則於六日抵達華府，盼在最後關頭使川普當局回心轉意。