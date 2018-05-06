日鬥牛場解禁 首位女牛主繞場

2018-05-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕有鑑於女性參與度與關注度漸增，日本新潟縣長岡市山古志地區傳統運動「牛角鬥牛」的鬥牛場，四日宣布對女性牛主解禁，當天首度有女性牛主在賽後帶牛繞場。

首位帶牛繞場女性超高興

首位帶牛繞場的女性牛主是四十四歲、來自神戶市的荒木有希。從事旅行業的荒木，在三年前成為鬥牛主，她以前並不覺得必須突破像是禁止女性踏上相撲土俵等的性別歧視規定，所以也沒料到，當自己成為首位帶牛繞場的女性牛主時，她會這麼高興，「老實說，我非常高興，感覺很奇妙」。

負責舉辦牛角鬥牛的山古志鬥牛會，過去長期以來禁止女性進入鬥牛場，如今政策改變，主要在於女性會員增加。三十九歲的長岡市民森山明子，兩年前成為牛主，並積極參與鬥牛會事務，還號召女性鬥牛粉絲組成「女子部」與推廣山古志鬥牛；山古志鬥牛會會長松井富榮說，看到森山為推廣鬥牛而努力的身影，愈來愈多會員覺得，以性別為由禁止女性進入鬥牛場的規定簡直莫名其妙，於是在四日的鬥牛會會議上，決定對女性牛主解禁。森山在得知此一政策改變後，噙淚大讚這是勇敢果決的決定。

相撲禁止女性登土俵

松井說，山古志鬥牛場對女性解禁，與日本相撲的情況不同。日本相撲界因宗教因素及認為女性會污損神聖的土俵，而嚴禁女性登上土俵，日前還曾發生數名女性為救人衝上土俵，竟遭相撲官員斥離爭議性事件。山古志鬥牛為不見血的牛角角力對決，是一種祈求五穀豐收的宗教儀式，已被日本政府列為重要無形民俗文化財。