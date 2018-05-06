北大校長頻唸錯成語 中國封鎖影片

2018-05-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「第一學府」北京大學四日慶祝創校一二○週年，校長林建華的致詞卻意外砸了北大招牌，頻頻唸錯中文成語讀音，包括將「鴻鵠（音同胡）之志」讀成「鴻浩之志」，以及「莘莘（音同辛或身）學子」唸作「斤斤學子」等，引起中國網友一面倒恥笑。中國當局隨即封鎖原檔影片，而林建華也撰文致歉，坦承「文字功底不好」。

北京大學四日舉行校慶慶典，十多名高官出席，更有國內一三○間大學校長和領導人，以及英國劍橋、牛津和美國耶魯大學等一一六所國際知名學府校長與會。北大校長林建華發表逾二十分鐘演講，呼籲青年人「要愛國，忠於祖國和人民；要勵志，立鴻鵠志」。但林說到「鴻鵠志」三字前停頓兩秒，思考片刻後竟讀出「鴻浩志」；之後又將「莘莘學子」唸成「斤斤學子」。

「鴻鵠之志」語出西漢史家司馬遷的《史記》，比喻宏大志向；「莘莘學子」則出自春秋末期魯國史家左丘明的《國語》，為眾多學生之意。中國國家主席習近平日前考察北大發表談話，以及中共黨報《人民日報》四日發表的「五四青年節」評論中，均有提及鴻鵠之志一詞，因此，林建華的錯誤除了當場被抓包，還立刻被上傳網路，在社交網站廣為流傳。

中國網友紛紛對此冷嘲熱諷，指稱北大匯聚中國百年文化精粹，堂堂校長卻連初中課本的詞語都不會讀，「真是『抬』笑大方」（正確讀作貽笑大方）。有人則理性批評道，北大校長代表北大形象，「公開演講就應該好好準備」。不過，另有網友為林緩頰，指稱他唸出的「斤斤學子」一詞，可能是想成「菁菁學子」，而這個詞語確實存在，也有學生眾多之意，不認為他讀錯該詞。

身為北大化學博士的林建華，五日在該校電子佈告欄發表公開信，對讀錯鴻鵠的發音致歉，坦承自己文字功底的確不好，此次正好暴露缺點。他也提到，自己中小學時代正值文化大革命，教育幾乎停滯，但公開背景不為辯護，只是讓外界了解「真實的我」。此外，中國當局極力掩飾其學術界「守門人」的失誤，立即封鎖原檔影片，並重新剪輯後播出「正確版」致詞，避免「災情」擴大。