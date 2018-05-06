老鼠斷食 促進腸道幹細胞再生

2018-05-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國麻省理工學院（ＭＩＴ）生物學研究團隊三日刊登在期刊《細胞—幹細胞》（Cell Stem Cell）的最新研究發現，小鼠在斷食二十四個鐘頭後，不論年紀大小，腸道幹細胞的再生能力都會獲得顯著提升。研究人員指出，該研究顯示，斷食或可幫助接受化療的癌症患者或腸胃道受感染的長者恢復腸道健康。

研究團隊發現，斷食二十四個小時的小鼠，腸道幹細胞再生能力加倍提升，年老及年輕小鼠的細胞再生能力都出現增長；同時，由於轉錄因子「過氧化物酶體增殖物激活受體」（peroxisome proliferator-activated receptors，PPAR）受到活化，細胞開始從代謝葡萄糖轉為分解脂肪酸。當研究人員以其他方式活化ＰＰＡＲ，可重現腸道幹細胞再生能力提升的情況，若壓制斷食小鼠的ＰＰＡＲ路徑作用，小鼠幹細胞再生能力則不會再出現提升。

研究作者之一、ＭＩＴ生物學教授薩巴蒂尼（David Sabatini）表示，斷食誘發腸道幹細胞的代謝開關，從利用碳水化合物轉為燃燒脂肪，有趣的是，細胞改成分解脂肪酸可顯著增強其功能性，而該轉變應可做為治療與年齡相關疾病的藥物靶點。研究主要作者、ＭＩＴ柯克綜合癌症研究所博士後研究員鄭嘉偉（Chia-Wei Cheng，譯音）指出：「透過活化一種代謝路徑就足以逆轉特定的年齡表型，這令人非常訝異。」

腸道幹細胞負責維護腸道內壁，在修復腸道感染、損傷上也扮演關鍵角色，通常每五天會對腸道細胞進行汰舊換新，但年齡增長會降低再生能力，導致腸道耗費更長時間恢復健康。一般來說，腸道幹細胞的再生功能會隨著年齡增長而開始退化，讓人體難以從腸胃道感染或其他腸道疾病中復元。