探測火星秘密 NASA洞察號升空

2018-05-06

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕等待多時的美國航太總署（ＮＡＳＡ）最新火星登陸器「洞察號」（InSight），五日清晨發射升空，預定半年後抵達目的地的洞察號，是第一個全然旨在探索火星深層內部，並記錄火星地震（Marsquakes）的無人探測器。

洞察號於美西時間五日清晨四時零五分，由十九層樓高、兩段式的擎天神五號火箭搭載，從加州范登堡空軍基地升空，這也是美國第一個以西岸為起點的星際太空任務。洞察號原訂二○一六年升空，但在溫度測試顯示裝載的儀器出現問題後，喊停直至五日。

洞察號由太陽能驅動 任務兩年

洞察號重三百六十公斤，由太陽能驅動，預定飛行四．八四億公里，於十一月二十六日降落火星赤道附近的埃律西昂平原（Elysium Planitia）區，並展開地球時間二十六個月，亦即火星時間一年的探索任務。

洞察號的英文名是「運用地震調查、測地學與熱傳導之內部探索」（Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport）的縮寫。這項經費達九．九三億美元（約台幣二九六億）的計畫，旨在擴展人類對火星現況的了解，以裨益未來送人上火星的任務，並揭示地球等岩質行星如何在數十億年前形成。

ＮＡＳＡ首席科學家葛林說，了解火星地震的頻繁程度，是人類進行火星探索時須掌握的基礎資訊。洞察號上相關關鍵儀器是由法國國家太空研究中心打造的「內部結構地震實驗儀」（ＳＥＩＳ）。在降落火星表面後，洞察號的機器手臂將把地震儀直接裝置在地面上，該儀器十分精密，甚至氫原子半徑一半的震波都可測得，估計探測期間可蒐集多達一百次的地震資料。

洞察號首席調查員巴奈特解釋，當火星的地震波行進時，地震儀將沿途蒐集資料，而當蒐集來自四面八方大批的火星地震資料後，將彙整為火星的內部立體圖。ＮＡＳＡ上一次是於一九七○年代中期，在登陸火星的探測器維京號上裝置地震儀，但記錄到的全是強風搖撼維京號的資料。

洞察號另一關鍵儀器是有自動鑽探功能的「熱流與物理性質探測器」，由德國太空中心打造、波蘭太空中心參與研發的該探測器，可監測火星地表下的熱流。該儀器可鑽入地表下三至五米，較之前任何一次的火星鑽探深十五倍。此外，理解火星溫度對ＮＡＳＡ二○三○年送人上火星的任務至關重要，夏日白天火星赤道溫度可達攝氏二十度，但夜晚將陡降至零下七十三度。