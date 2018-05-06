對抗俄勢力 美重建第2艦隊

2018-05-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著俄羅斯近年在全球的軍事活動與日俱增，美國為首的西方國家絲毫不敢掉以輕心。美國海軍四日宣布將自七月一日起重新建立「第二艦隊」，美國媒體推測將由一名海軍三星將領統率，負責美國東岸和北大西洋安全防衛事務。五角大廈也宣布爭取北約組織在美東設立新的聯合作戰司令部。

應對北大西洋海域軍事挑戰

根據海軍學院新聞網站（USNI News）報導，恢復設立第二艦隊是由即將出任美軍太平洋司令的海軍艦隊司令部（USFF）司令戴維森所建議，並獲得海軍作戰部長李察森背書。海軍部長史賓塞日前簽署備忘錄，同意以美東維吉尼亞州諾福克市為基地，重建因節省軍費、組織重組，而於二○一一年解散的第二艦隊；初期設十一名官員、四名軍人，後擴增至八十五名官員、一六四名軍人和七名平民，料由一名三星將領統率，軍備配置則尚待規劃。

備忘錄寫道，重建第二艦隊旨在更有效地回應變幻萬千的安全環境，艦隊將協助船艦、軍機和登陸部隊訓練，以支援美國與盟邦的海上聯合行動。李察森四日證實這項消息，直言美國的安全環境愈趨複雜和困難，五角大廈年初公布的國防戰略報告，已闡明美國今後首重對抗中俄兩國，「我們已回到以力量來競爭的時代」，第二艦隊即為應對北大西洋海域的軍事挑戰。

路透指出，北約組織官員表示，雖然規模不及冷戰時期，但俄國海軍在波羅的海、北大西洋和北冰洋的巡航次數不斷增加。美方和北約官員都同意，俄國潛艦在大西洋的行動已達冷戰後最頻繁，且其技術能力正逐步上升。尤有甚者，俄國總統普廷日前才宣布，將研發可搭載核子魚雷的水下無人機，屆時一旦北約與俄國衝突，美國的跨海增援行動將可能受阻。美國駐歐海軍司令佛戈一六年即警告，美俄已展開「大西洋第四代戰爭」，海軍部長史賓塞上月也向參院坦承，俄國新潛艦已拉近與美方的技術差距。

除了重建第二艦隊，美國國防部四日也提議，北約新設兩個聯合作戰司令部，其中「聯合支持和運營指揮部」可能設在德國，負責人員與物資的運輸，另一個「大西洋指揮部」可望落腳於維州諾福克市的海軍基地。