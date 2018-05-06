平壤撥快半小時 兩韓時區統一了

2018-05-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕北韓基於最高領導人金正恩上月廿七日在歷史性「文金會」主動對南韓總統文在寅提及的時區同步承諾，其二○一五年八月十五日以來特別調慢半小時的「平壤時間」，於當地時間本月四日晚間十一時卅分正式回復為比世界標準時間快九小時的東九區標準時（ＵＴＣ＋○九：○○），與「首爾時間」五日零時合而為一，達成兩韓領袖十天前簽訂《板門店宣言》的「實際的第一步」。

南韓聯合通訊社五日報導，四日晚間十一時卅分一到，北韓官方的朝鮮中央廣播電台和平壤廣播電台播報「現在是平壤時間零點整」，當地網站時間也同步調整，北韓國營朝鮮中央通訊社（朝中社）更馬上發訊宣告〈重新制定的平壤時間啟用〉，「這是四月廿七日朝韓首腦會談以來，朝韓在實現民族和解與團結、協調融合的過程中，採取的第一項措施。」

朝鮮半島在一九一○年遭日本併吞後，一二年被改成與日本一致的東九區標準時並沿用逾百年；二○一五年八月十五日，北韓為標誌朝鮮半島脫離日本統治七十週年，當天把時間調慢半小時，自此改回遭併吞前的東八點半區標準時；但金正恩上月看到「文金會」牆上掛著有卅分鐘落差的兩韓時鐘，感到「揪心之痛」，才主動提出時區與南韓同步為東九區標準時的承諾。

脫北者散發反北韓傳單 遭警制止

兩韓已相繼拆除設在北緯卅八度線邊境的心戰喊話擴音器，以落實自五月一日起停止軍事分界線周邊所有敵對行為的《板門店宣言》共識。為此南韓警方五日也阻止反北韓人士散發文宣與氣球。

該活動主導者為出身於北韓特權家庭且曾在北韓宣傳部門工作的五十歲脫北者朴尚學，他號召近二十人在停戰區最前線的京畿道坡州市一處公園發動示威，呼籲民眾不要「被金正恩和平攻勢灌醉」，此舉引來另約四十人叫囂，要他們「停止引發戰爭」。警方部署三百警力阻隔雙方，同時阻攔載有近五千份反北韓傳單與氣球、瓦斯罐的小貨車出發。