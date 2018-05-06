韓媒爆料：6月第3週 川金會在星登場

2018-05-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普四日才對記者說，與北韓領導人金正恩的「川金會」，已敲定舉行的時間和地點，很快就會公布。南韓「朝鮮日報」五日的頭版頭條就引述華府外交消息人士報導，川金會的會場很可能選在新加坡，時間為六月的第三週。白宮四日則聲明，五月二十二日，川普將在白宮會晤來訪的南韓總統文在寅，也是第三次「川文會」。預料這次的美、韓峰會會替備受期待的川金會鋪路。

傳北京要求撤離薩德

在此同時，應邀訪美的南韓國家安保室室長鄭義溶四日與白宮國家安全顧問波頓晤談後重申，目前不打算改變美韓兩國在南韓的「雙邊防禦態勢」，等於再度澄清現階段並無裁減或撤離駐韓美軍的計畫。韓國時報四日則引述消息人士報導，華府知道與北韓達成協議需要中國配合，因此美、中正討論北韓無核化後的和平路線圖，而中方的最大要求就是美國從南韓撤離「薩德」飛彈防禦系統。

消息人士也說，中方還希望駐韓美軍撤離，但知道美方不可能接受；至於美方可能會減少駐軍人數，以滿足中方要求。

據朝鮮日報五日發自華府的報導，川普預定下月八至九日在加拿大出席七大工業國集團（G7）峰會，川金會很可能落在九到十五日間。至於地點，近幾週來則眾說紛紜。據報導，星國被視為「最強力的」候選國，儘管川普可能出於「喜歡戲劇性的效果」而在最後一刻選擇兩韓非軍事區的板門店。不過，據前述華府消息人士的說法，其實板門店已被排除在外。

據報導，美、朝雙方在協調川金會相關事宜的過程中，北韓一度堅決主張在平壤舉行，但因美國反對而未果。北韓還要求選在與其關係密切的蒙古首都烏蘭巴托，也被美國以容納維安、後勤支援人員與全球媒體記者的硬體設施不足為由拒絕。由於距離北韓遙遠且會場周邊無法控管，故瑞士、瑞典等歐洲國家也未被列入選項。

新加坡中立性獲青睞

香港「南華早報」五日也報導，瑞典及瑞士均表態爭取主辦，惟因距平壤太遠而無緣。東南亞國家中，印尼和泰國亦有意當東道主。據傳美方官員較偏好安全性高的星國。除美、韓外，前述國家皆與平壤有邦交，觀察家指出，星國以其中立性、效率高與公共秩序良好聞名，讓許多高層會談選在這裡舉行。

新加坡國立大學東亞研究所研究員林大偉說，星國的中立性對美、朝都有吸引力，也不用擔心維安問題，因為這兩國在新加坡都設有大使館，且美方也較偏好有名望和魅力的地點。然而星國總理李顯龍四月二十八日曾聲稱，尚未接獲任何有關主辦川金會的正式邀請或請求。