有曝光疑慮 推特籲3億用戶改密碼

2018-05-05

〔編譯魏國金／綜合報導〕社群網站推特（Twitter）在發生一起程式錯誤，導致用戶密碼被以明碼存入其內部電腦系統後，三日呼籲三．三六億用戶改變密碼。推特內部人員透露，受影響的密碼「數量可觀」，且被暴露達「數月」之久，不過推特強調，沒有用戶密碼遭駭客竊取或被濫用。

推特技術長艾格拉瓦（Parag Agrawal）解釋說，推特的常規是儲存經「雜湊」（hashing）程序處理的密碼，因此用戶密碼對公司內部而言都是隱蔽的，「但因程式中的一個錯誤，密碼在完成雜湊過程前便被寫進內部電腦日誌。我們自己發現這項錯誤，刪除密碼，並執行預防重蹈覆轍的計畫。」推特並未說明有多少密碼受衝擊。

該疏失曝光的時間點正值各國國會議員以及管理單位，在Equifax、臉書以及優步等公司發生一連串安全事件後，嚴加檢視企業儲存與確保用戶個資的方式。本月下旬歐盟預定實施嚴格的隱私新法「一般資料保護規則」，違規者將處以高額罰款。

在密碼疏失的消息揭露後，推特的盤後交易股價下滑一％，以三十．三五美元作收。二○一○年，推特與美國聯邦貿易委員會針對推特出現資安「嚴重漏洞」，致使駭客兩度取得用戶個資的指控達成和解，該和解要求每隔一年審查推特的資安計畫，為期十年。