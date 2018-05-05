裁減駐韓美軍？ 川普否認

2018-05-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普四日公開否認紐約時報指稱他下令五角大廈準備裁減駐韓美軍方案的報導，還說與北韓領導人金正恩的「川金會」時間、地點已經敲定，很快就會公布。日本首相安倍晉三四日也與中國國家主席習近平舉行電話會談，確認兩國將緊密合作推動朝鮮半島無核化，由於這是兩人首度舉行電話會談，安倍說，「這意味日中關係真的正在改善」。

紐時指出，目前駐韓美軍兵員達二．八五萬，而川普向來認為，駐韓美軍的龐大開支應由南韓全額負擔，尤其他不滿數十年來，駐韓美軍未能防止北韓成為對美、日的核子威脅，已決心讓美軍撤離南韓，但不太可能全部撤光。報導強調，美方目前無意把裁減兵力規模做為川金會時談判北韓核武和飛彈計畫的籌碼，但他們坦承，一旦兩韓簽署和約，可能降低駐韓美軍的必要性。

美國喬治城大學學者車維德認為，對川普而言，撤軍可以討好選民、撙節軍費和成為川金會時的談判籌碼。曾任歐巴馬政府國防部次長的沃穆思（Christine Wormuth）指出，鑑於北韓毀約的前科累累，若過早亮出撤軍底牌，就太不明智。

針對紐時報導，川普四日回應，撤軍議題從未浮上檯面。稍早，白宮國家安全顧問波頓也聲明，川普從未提出此一要求。

至於習近平四日分別與南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三舉行電話會談，同意加強合作推動朝鮮半島無核化。習近平並就中日關係對安倍表示，希望日方能確保中日關係重回正軌並得到新的發展。至於與文在寅的通話則是文上任以來第三次，也是兩韓峰會後的首次。