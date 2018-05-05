爆川普還封口費 朱利安尼恐弄巧成拙

2018-05-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美國總統川普的新任律師朱利安尼驚爆，川普在他的律師柯恩於二○一六年總統大選前夕「代墊」封口費給川普前小三史蒂芬妮．克利弗德後，已把錢還給柯恩的發言，川普四日公開反駁，指朱利安尼「很棒」，但他一天前才剛接任律師，不是什麼事都熟悉，媒體報導的付款新聞「幾乎全部都是錯的」，朱利安尼之後會說明事實，暗指朱利安尼說錯話。

川普反駁 暗指朱利安尼說錯話

朱利安尼二日受訪時指出，川普在柯恩支付封口費後，透過律師事務所從私人帳戶把錢還給柯恩，形同駁斥川普稍早宣稱對封口費不知情的說法。各界對朱利安尼此等有損川普誠信的發言深感詫異，甚至虧檢察官出身的朱利安尼是否離開司法界太久以致身手生疏。

華盛頓郵報引述朱利安尼友人的話說，朱利安尼的想法應該是既然事情有可能被爆，不如先用自己的話自爆，而非坐等任由媒體踢爆。但華郵也分析，朱利安尼這一記先發制人險招，雖是意圖控制傷害，好讓特別檢察官穆勒把案件焦點聚焦在通俄門案調查上，但就怕弄巧成拙，反而讓事情愈來愈難以收拾。

川普三日的推文被視為證明朱利安尼爆料並非失言而是進行傷害控管的戰略，因為川普竟甘願自打嘴巴承認他確實逐月還錢給柯恩，但用的並非競選經費。

法界人士認為，朱利安尼此舉怕是弄巧成拙，反而提供調查人員更多新線索與證據。以封口費為例，朱利安尼在指出柯恩幫川普支付封口費時，提及此事若在川普與對手希拉蕊舉行最後一場辯論途中爆出來就糟了，所以柯恩沒請示川普就把事情解決了─這話形同暗示柯恩當初付封口費的目的，在於保護川普的選情，如此一來，這筆封口費就構成競選獻金或貸款，而非私人支出；此等獻金必須公開，金額也不能超過兩千七百美元，意味這筆封口費有違法之虞。