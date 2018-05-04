朱利安尼驚爆：豔星封口費 川普分期還給律師

2018-05-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的律師之一、前紐約市長朱利安尼二日晚間驚爆，川普的長年律師柯恩聲稱，在二○一六年總統大選投票前一個月，自掏腰包十三萬美元（約三八九萬台幣）支付封口費，給自稱曾是川普「小三」的成人片女星史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford，見圖右，法新社檔案照），事後川普曾將這筆錢退還給柯恩。這項說法顯然打臉此前堅稱對支付封口費並不知情的川普。

川普先前堅稱不知情

上月才加入川普司法團隊的朱利安尼，在接受「福斯新聞頻道」訪問時表示，柯恩透過事務所拿到川普的款項…歷時數月，意味川普還錢的過程即便沒有拖到川普就任總統，至少也是在政權移交期間。被問到川普是否知悉此事時，朱利安尼說，川普並不清楚細節，但川普應該知道有這樣的安排，因為柯恩會處理這類事務。

朱利安尼聲稱，川普本人及其法律團隊事先知道他接受專訪時會說些什麼，但其發言顯然與川普數週前說法大相逕庭。川普上月在「空軍一號」上首度就封口費一事堅稱，他對柯恩支付封口費給花名「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）的克利弗德並不知情；而柯恩二月中旬曾告訴紐約時報，該封口費為「私人轉帳」，事後並未直接或間接從任何人或單位獲得補償。

朱利安尼也說，這筆退款完全合法，因為這些錢並非競選經費。朱利安尼隨後在接受紐約時報訪問時還透露，他有檔案顯示川普個人將錢退還給柯恩，時間點是競選結束後，從川普的私人家庭帳戶匯款，一個月三萬五千美元，含「雜支」共還給柯恩四十六萬或四十七萬美元。

已就封口費提告的克利弗德律師艾維納提表示，朱利安尼發言是「驚爆真相」，證明川普的行為、謊言與對美國人民的欺騙，必招致嚴重後果。法界也不解檢察官出身的朱利安尼出的是什麼招。朱利安尼用意顯然在於強調封口費與競選經費無關，但以付款時間點為投票前一個月來看，實難令人信服。

通俄門案再換將 川普改聘柯林頓彈劾案律師備戰

另外，就在川普法律團隊辯論川普是否應同意接受「通俄門」特別檢察官穆勒約談之際，白宮發言人桑德斯二日表示，負責處理本案的首席律師，將改由曾助前總統柯林頓躲過彈劾的資深律師佛拉德（Emmet Flood），接替原首席律師柯布（Ty Cobb）。佛拉德曾在一九九八年至九九年的彈劾程序中代表柯林頓。