朱利安尼驚爆：豔星封口費 川普分期還給律師

2018-05-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的律師之一、前紐約市長朱利安尼二日晚間驚爆，川普的長年律師柯恩聲稱，在二○一六年總統大選投票前一個月，自掏腰包十三萬美元（約三八九萬台幣）支付封口費，給自稱曾是川普「小三」的成人片女星史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford，見圖右，法新社檔案照），事後川普曾將這筆錢退還給柯恩。這項說法顯然打臉此前堅稱對支付封口費並不知情的川普。

川普先前堅稱不知情

上月才加入川普司法團隊的朱利安尼，在接受「福斯新聞頻道」訪問時表示，柯恩透過事務所拿到川普的款項…歷時數月，意味川普還錢的過程即便沒有拖到川普就任總統，至少也是在政權移交期間。被問到川普是否知悉此事時，朱利安尼說，川普並不清楚細節，但川普應該知道有這樣的安排，因為柯恩會處理這類事務。

朱利安尼聲稱，川普本人及其法律團隊事先知道他接受專訪時會說些什麼，但其發言顯然與川普數週前說法大相逕庭。川普上月在「空軍一號」上首度就封口費一事堅稱，他對柯恩支付封口費給花名「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）的克利弗德並不知情；而柯恩二月中旬曾告訴紐約時報，該封口費為「私人轉帳」，事後並未直接或間接從任何人或單位獲得補償。

朱利安尼也說，這筆退款完全合法，因為這些錢並非競選經費。朱利安尼隨後在接受紐約時報訪問時還透露，他有檔案顯示川普個人將錢退還給柯恩，時間點是競選結束後，從川普的私人家庭帳戶匯款，一個月三萬五千美元，含「雜支」共還給柯恩四十六萬或四十七萬美元。

已就封口費提告的克利弗德律師艾維納提表示，朱利安尼發言是「驚爆真相」，證明川普的行為、謊言與對美國人民的欺騙，必招致嚴重後果。法界也不解檢察官出身的朱利安尼出的是什麼招。朱利安尼用意顯然在於強調封口費與競選經費無關，但以付款時間點為投票前一個月來看，實難令人信服。

通俄門案再換將 川普改聘柯林頓彈劾案律師備戰

另外，就在川普法律團隊辯論川普是否應同意接受「通俄門」特別檢察官穆勒約談之際，白宮發言人桑德斯二日表示，負責處理本案的首席律師，將改由曾助前總統柯林頓躲過彈劾的資深律師佛拉德（Emmet Flood），接替原首席律師柯布（Ty Cobb）。佛拉德曾在一九九八年至九九年的彈劾程序中代表柯林頓。

  • 美國總統川普的律師、前紐約市長朱利安尼二日驚爆，川普律師柯恩聲稱在二○一六年總統大選投票前，曾支付十三萬美元封口費給自稱曾是川普小三的成人片女星史蒂芬妮．克利弗德（右），事後川普將這筆錢退還給柯恩。（法新社檔案照）

    美國總統川普的律師、前紐約市長朱利安尼二日驚爆，川普律師柯恩聲稱在二○一六年總統大選投票前，曾支付十三萬美元封口費給自稱曾是川普小三的成人片女星史蒂芬妮．克利弗德（右），事後川普將這筆錢退還給柯恩。（法新社檔案照）

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