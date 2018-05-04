全球首例！老鼠幹細胞合成胚胎 植入母鼠子宮內膜

2018-05-04

探索不孕關鍵

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼英國劍橋大學研究團隊三月初宣告使用老鼠幹細胞成功合成出「人工胚胎」，荷蘭科學家近日進一步將此成果發揚光大，把合成的老鼠胚胎放入五隻活母鼠的子宮內膜，企圖探索哺乳動物受精卵著床何以失敗的「黑盒子」，開全球先河。雖目前礙於法規而未能應用於人體，但可望找出不孕問題的關鍵，進而改善人工協助生殖科技與日後用藥方向，科學界樂觀以對。

有助改善人工受孕技術

在一般的有性生殖過程中，精子與卵於輸卵管相遇並融合為受精卵，自此展開胚胎成形的旅程：它一路發展成囊胚，同時向子宮推進；直至晚期囊胚成功包入子宮內膜，即為著床，妊娠由此起算。而囊胚分成外圍薄「滋養層」與中央「內細胞團」，兩者分別為胎盤與胚胎的前身。不過，上述過程若不幸失敗，母體往往不知一切曾經發生；而事實上，並非所有的胚胎皆能順利著床，求助體外人工受孕（ＩＶＰ）技術者即約有三分之二失敗，且大部分發生在著床階段，多數原因至今不明，醫界只能總結為胚胎異常。

探究胚胎著床失敗因素，需要大量樣本，但考驗了倫理與科學技術。荷蘭馬斯垂克大學幹細胞專家瑞夫隆（Nicolas Rivron）因此把腦筋動到老鼠身上，但他的研究團隊決定採用「合成胚胎」技術：拿了實驗室培養數十年的胚胎幹細胞與胎盤幹細胞，以生殖用培養皿將之混合為與哺乳動物早期胚胎並無二致的構造；接著把這些已發展到囊胚期的球囊狀合成胚胎分別放入五隻活母鼠的子宮內膜，再讓它們自然成長幾天。

目前這項二日登上國際科學期刊《自然》（Nature）的研究初步發現：胚胎幹細胞以人類不解的語言進行「對話」，並誘導胎盤幹細胞繁殖、組織及植入子宮，任何源自胚胎時期的疾病皆可由此追起。由於全程未動用任何老鼠的精子或卵，且這些合成的模型胚胎來自可分化為所有特化細胞的幹細胞，不僅減少了對動物實驗的需求，也保證日後研究來源無虞，前景已備受預期。