北韓示好? 3美公民可望獲釋

2018-05-04

國總統川普三日推文暗示，先後自二○一五和一七年起遭北韓拘禁的三名韓裔美國公民金東哲、金學成、金相德，可望近期內獲釋後，川普律師、前紐約市長朱利安尼四日告訴福斯新聞，北韓會在四日釋放三人。對此，國務院發言人桑德絲表示無法評論，但對三人獲釋前景審慎樂觀。

川普在前述推文中寫道，如同大家所知，過去的美國政府一直要求北韓釋放三名在勞改營的人質，都徒勞無功。現在敬請期待！根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，北韓外長李勇浩三月份與瑞典外長華爾史特龍（Margot Wallstrom）在斯德哥爾摩進行三天會談時，為釋放金東哲等人返美一事奠定基礎，與北韓有邦交的瑞典常做為華府與平壤接觸的窗口。華爾街日報報導，此前美國國務卿龐皮歐以川普特使身分赴平壤會晤金正恩時，亦曾談及此事。白宮國家安全顧問波頓四月二十九日也說，這是北韓「展現誠意的良機」。

南韓韓聯社引述南韓「被綁架家庭聯盟」維權人士崔成勇（譯音）報導，北韓當局已把三人從勞改營移往平壤郊區一間飯店。一名平壤線人對崔成勇說，在北韓高層指令下，金東哲等三人已離開勞改營，目前雖被分開隔離，但已能「到處參訪、接受醫療和吃好的食物」。

據報導，金東哲是在南韓出生的美國牧師，二○一五年因間諜罪被捕，隔年遭判處十年勞改後，就被關在北韓。另外兩人則在北韓唯一一座私立大學「平壤科學技術大學」工作，去年因涉嫌做出對北韓「有敵意的行徑」遭關押，該大學一○年獲海外「福音派」基督徒團體資助。

在此同時，二、三日訪問平壤的中國國務委員兼外交部長王毅，三日拜會北韓領導人金正恩，金表示，實現朝鮮半島無核化乃朝方的堅定立場，鞏固和發展朝、中友好合作乃平壤堅定不移的戰略方針，朝方願透過恢復對話、建立互信，探討消除威脅半島和平的根源。王毅則說，中方支持半島終止戰爭狀態，實現停和（停戰、和平）機制轉換，支持朝方在推動無核化過程中，維護自身正當安全。

對於兩韓峰會讓朝鮮半島露出和平曙光，印地安那州聯邦眾議員等十八位共和黨人士二日聯名致函頒發和平獎的挪威諾貝爾委員會，以川普「『有實力才有和平』的政策正發生效果」、把北韓帶上談判桌為由，向委員會提名川普角逐明年的和平獎。這些人士中，包括多位即將在共和黨票倉角逐州長或聯邦參議員的國會議員。