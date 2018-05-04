反焚化廠 爆中國警打死人

2018-05-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國安徽省安慶市宿松縣二日爆發激烈警民衝突，憤怒的民眾一度攻佔鄉公所，據傳有老人遭鎮暴警察打死，起因為居民反對政府在當地興建垃圾焚化發電廠的計畫。該縣公安局三日雖否認有警察打死人的情事，但當地民眾透過中國社群媒體「微博」，痛批警方說謊。

據抗議群眾在網路上發布的訊息、影片和照片，二日上午約九點，該縣來自高嶺鄉、程嶺鄉與長舖鎮的三百多名民眾，在高嶺鄉公所前集結，反對在人口密集區及水源地附近設立垃圾焚化廠，並與大批鎮暴警察對峙。據了解，此前民眾曾數度表達反對興建，但當局均不予理會。

下午約兩點，現場傳出有老人遭警察打死，民眾聞訊後群情激憤，突破警力封鎖，衝入高嶺鄉公所，民眾攻佔並破壞公所辦公大樓。約兩小時後，十幾車的鎮暴警察趕來增援，強制驅離抗議群眾，這起衝突事件才告一段落。

據報導，有民眾事後把影片和照片上傳到網路上，指控警方粗暴鎮壓，連小孩、老人都不放過，還有人遭警方打死，才引發官逼民反，惟相關資訊已被當局封鎖。該縣公安局官方微博三日發出通報，聲稱二日現場有一名老人身體不適，協助警方執勤的輔警把老人送上救護車後，還遭群眾阻撓，否認警方打死人。該通報還提到發生警民衝突，導致一名鄉公所人員、一名民眾和六名警察受傷。

居民不滿焚化廠選址在小學附近

宿松縣位於安徽省西南部，南臨長江，乃中國的優質水產品產地，據該縣官方資料，「宜漁淡水面積居全國第二、全省第一」。當地民眾指控安慶市政府督察主任田輝、宿松縣副縣長黃美華及高嶺鄉部分高層，未充分說明且罔顧民意反彈，堅持在八月卅一日前興建會造成嚴重污染的焚化廠，廠址還選在一所小學附近，內情顯然不單純。