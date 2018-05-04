誇澳總理妻「美味」 馬克宏淪笑柄

2018-05-04

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／綜合報導〕法國總統馬克宏繼訪美後又走訪澳洲，目的是要強化法澳兩國在印太新軸心裡的夥伴關係。他所到之處都掀起媒體旋風，尤其是二日在聯合記者會上以英語說出感謝澳洲總理滕博爾與其「美味（delicious）夫人」的熱情款待引發全場哄笑，澳洲媒體隔日也多以此為頭版大作文章。馬克宏三日倒是一笑置之，滕博爾則代妻子露西表示，她本人對馬克宏的讚美感到「欣喜難忘」。

當馬克宏一說出「美味夫人」，在場的記者顯然有不少人認為馬克宏是在評論露西的外表。媒體甚至翻舊帳，指這和美國總統川普訪問法國時，大讚馬克宏的夫人布莉姬「身材真好」一樣，是一種差勁的模仿。澳洲暢銷的「每日電訊報」甚至在頭版刊登馬克宏的合成照片，將他的個人大頭照換成單相思的法國卡通角色臭鼬佩佩勒皮（Pepe le Pew），標題則是「佩佩勒皮總統」。

不過，不少人為馬克宏辯護指出，他並非失言或開錯玩笑，而是混淆了英文和法文的用法，因為delicious的法文delicieux，可形容美食也可讚人「令人喜悅、可愛」（delightful）。他們指出，馬克宏成為法語所謂的「faux ami（假朋友）」的受害者，被不同語言中模樣相同但意義不同的詞所搞混。

馬克宏在離開雪梨前表示，這種拿有法語口音的卡通角色來比喻他，讓他發笑。離行前晚和澳洲總理夫妻的私人晚宴上，滕博爾對此也是大笑回應，並稱讚馬克宏在澳洲大受歡迎，也令他全家人著迷，認為他是澳洲「很讚的朋友」。