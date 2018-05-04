法澳抗中 強化印太新軸心

2018-05-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕對中國在印太地區的影響力漸增感到憂心，法國總統馬克宏二日趁造訪澳洲之際，與澳洲總理滕博爾共同呼籲中國尊重基於規則的秩序，馬克宏並強調，「重要的是不容印太地區有任何霸權」。

馬克宏二日還在澳洲一處海軍基地發表演說時表示，若要被中國尊重為對等夥伴，就必須成立新的戰略聯盟；今年三月曾造訪印度的馬克宏說，新的巴黎（法國）—德里（印度）—坎培拉（澳洲）軸心對該區以及三國在印太區的共同目標，至為關鍵。馬克宏此行也呼籲就伊朗核協議進行重新協商，以及與澳洲簽署廣泛協議。

兩國領袖雖未證實曾於會面時論及中國，但他們在聯合記者會上被問到北京當局在南太平洋大展影響力時，皆忙不迭地強調合法發展的必要性。馬克宏說，中國崛起對所有人都是極好的消息，對中國本身、對中國中產階級、對全球與區域成長都好…，「但重要的是，要維持基於規則的區域發展，特別是印太區，以及維持必要的區域平衡」。

滕博爾則說，在南太平洋地區的基於規則的秩序，能促成中國的經濟崛起；澳洲歡迎中國進一步投資該區，也歡迎中國成長所帶來的利益，「但我們當然承諾維持基於規則的國際秩序、妥善治理與堅實標準」，讓國際社會能繼續此一由法治所促成的繁榮之弧。