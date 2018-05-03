蘇格蘭訂酒價門檻 遏止酗酒

2018-05-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕蘇格蘭一日起實施酒精飲品售價下限，每單位酒精價格最低五十便士（二十台幣），蘇格蘭首席大臣史特金讚揚這是「果敢」的政策，希望能啟發其他國家跟進。

蘇格蘭領有執照的酒品銷售商都須遵守這項新規定，一單位酒精為八公克，相當於一杯二十五毫升、酒精濃度四十％的酒精飲料，如威士忌；或者酒精濃度十三％的葡萄酒七十六毫升。英國一杯通常為一七五毫升、酒精濃度十四％的葡萄酒，大約二．四單位酒精。

蘇格蘭議會二○一二年通過這項政策，以遏止長期以來與酗酒相關傷害，但是遭到蘇格蘭威士忌協會（ＳＷＡ）和其他產業代表告上法院，去年英國最高法院否決產業界上訴，為五年司法爭訟劃下句點；七名法官一致認為，訂出價格下限「是達成一項合法目標的適當手段」。

蘇格蘭政府說，過去酒類的便宜售價「無法令人接受」，一些烈酒低價銷售，可能使蘇格蘭人僅花二．五英鎊（約一○一台幣），就能喝到超過每週建議上限十四單位的飲酒量；實施新政策後，相同飲酒量要花至少七．五英鎊（約三○四台幣）。

根據二○一六年蘇格蘭健康調查，平均每四人就有一人每週飲酒量超過建議上限，屬於危險或者有害程度。蘇格蘭與酒精有關的死亡人數居英國之冠，一五年官方調查為每週二十二例。衛生部長羅賓森說，酒精濫用每年造成蘇格蘭三十六億英鎊（約一千四百五十八億台幣）的經濟負擔。政府表示，研究顯示新政策實施五年內可拯救三百九十二人性命。

史特金說，鑑於飲酒量與傷害之間明確且經過證明的關聯，「限制單位最低售價是解決便宜烈酒對許多家庭帶來傷害的問題，最有效率、有效果的方法」；預期其他國家見到蘇格蘭這項政策開始發揮益處後就會想跟進。

向來歡迎此政策的醫界、健康運動者認為，這是自從公共場所禁菸後，最大的公共衛生突破。慈善組織「蘇格蘭酒精關注」（ Alcohol Focus Scotland）執行長道格拉斯（Alison Douglas）說，「這項立法將拯救性命」。蘇格蘭威士忌協會發言人在輸掉上訴時曾表示，會「配合」政府實施這套方案，「希望順利」。

零售商表示這項政策可讓超級市場與地方小店公平競爭，「不會再有烈酒、大包裝啤酒大打折，這是造成所有與酒精有關問題的元凶」。

目前加拿大、美國部份州、俄羅斯、摩爾多瓦、烏克蘭和烏茲別克等六國實施不同型式的酒精飲料最低售價政策。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆