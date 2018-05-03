美研發強力微波 遠距鎖車阻恐攻

2018-05-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對西方國家車輛恐攻事件頻傳，美國軍事新聞網站「防衛一號」（Defense One）報導，五角大廈正測試一種名為「無線電頻率車輛停止器」（ Radio Frequency Vehicle Stopper）的裝置，最遠能在數百公尺外發送強力微波，遠端鎖住車輛引擎使其無法運作，而且不會對車輛、駕駛及旁人造成致命傷害。

五角大廈「聯合非致命武器計畫」（ＪＮＬＷＰ）正測試兩種大小版本的「無線電頻率車輛停止器」。體積較小裝置的微波效力範圍為五十公尺，外形似老式留聲機，足以放進卡車車斗，適合用來追緝犯罪車輛。體積較大者其外形類似大型影印機，微波效力範圍可達數百公尺，安裝於固定地點，適合置於車輛衝撞攻擊可能發生處。

這款裝置能發送高頻微波，鎖定車輛的引擎控制裝置，讓引擎不斷重新啟動，最終熄火，就像一隻「看不見的手」將車輛卡在原地。該計畫技術小組負責人拉奧強調，這些強力微波能影響任何有電子裝置的東西。只要無線電開著，就能使車輛無法動彈。

該計畫網站顯示，這項設備將置於檢查站、出入控制點及路障處，並由巡邏員警使用，但顯然沒有計畫將設備置於高人口密度的都市地區。二○一二年報告指出，五角大廈已對四十五輛車輛進行測試，但在現實世界場景部署仍待一段時間，希望於二○一九年第四季完成可運作的裝置原型。

這些設備除了可以保護軍事基地，也可以防範在美國、歐洲及加拿大等地的車輛恐攻事件重演。二○一六年，法國尼斯市發生恐怖份子開卡車撞擊人群，造成八十六死。今年四月，多倫多一名二十五歲學生駕車衝撞人群釀成十死。

除了微波放射器，美國國防部研究和工程副部長格里芬於聽證會告訴國會議員，五角大廈也正研發無人駕駛車，可能會比民間企業研發的無人車更早問世，但核心科技將會一樣。美軍統計，戰區五十二％的人員死亡發生在運送食物、燃料及其他後勤用品時，以自駕車代為運作，可望大量減少美軍傷亡。