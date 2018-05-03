曾為川普健康背書 醫師反悔:假的

2018-05-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普競選總統期間遭質疑健康狀況，川普的長期私人醫師波恩史坦（Harold Bornstein）曾為此發信為他的健康掛保證。不過，波恩史坦一日披露，那封信件都是依照川普口述所寫，他只是配合演出。波恩史坦還指控，去年川普保鏢硬闖他的辦公室取走川普病歷，但是遭白宮駁斥，指取走川普病歷並無任何不尋常。

波恩史坦一日向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，「他（川普）口述整封信，並非出自我」，「我只是繼續裝下去」。他說，川普口述信件內容，「我告訴他哪些不能寫」。

川普競選陣營二○一五年底公布的這封信，用字遣詞風格很像川普常有的誇張語調，如「他（川普）體力、精神都絕佳」；「若當選，我能肯定地說，川普會是有史以來最健康的總統當選人。」但是信中提到的醫學紀錄，僅血壓一一○／六十五、體重較前一年減輕十五磅，別無其他佐證川普健康無虞。

次年九月在外界要求公布參選人健康狀況的壓力日增之際，波恩史坦公布另一份比較像醫界口吻的健康評估，列出他開給川普的藥物、川普身高和體重等；當時受訪時他還堅稱前封信都是出自他的意思。

波恩史坦一日另外在國家廣播公司新聞（NBC News）的訪問中說，去年二月川普的長期貼身保鏢席勒（Keith Schiller）、「川普集團」法務長賈登（Alan Garten）及另一名「彪形大漢」闖進他的辦公室，在未出具授權文件的情況下，逕自拿走川普病歷、檢查報告的原版和複本，包括使用假名的就醫紀錄；席勒等人在他辦公室待了約三十分鐘，「製造很大混亂」，令他感到「被洗劫，害怕和難過」。

此事發生前兩天，紐約時報才引述波恩史坦說法，他長期開生髮藥「柔沛」給川普。波恩史坦在ＮＢＣ的訪問中說，該篇報導刊登後，他接到川普的貼身秘書來電說，「你還想當白宮醫生嗎？算了吧，你出局了。」

川普保鏢的舉動遭質疑是否合法。科羅拉多大學生物倫理中心主任威尼亞（Matthew Wynia）說，病患有權索取病歷複本，但是原始版須由醫師保存，聯邦病患隱私法也禁止醫師在沒有病患簽名授權的情況下交出病歷。

白宮發言人桑德絲駁斥波恩史坦的「闖入」說，指白宮醫療團取走總統病歷，是「標準作業程序」。