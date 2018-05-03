曾為川普健康背書 醫師反悔:假的

2018-05-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普競選總統期間遭質疑健康狀況，川普的長期私人醫師波恩史坦（Harold Bornstein）曾為此發信為他的健康掛保證。不過，波恩史坦一日披露，那封信件都是依照川普口述所寫，他只是配合演出。波恩史坦還指控，去年川普保鏢硬闖他的辦公室取走川普病歷，但是遭白宮駁斥，指取走川普病歷並無任何不尋常。

波恩史坦一日向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，「他（川普）口述整封信，並非出自我」，「我只是繼續裝下去」。他說，川普口述信件內容，「我告訴他哪些不能寫」。

川普競選陣營二○一五年底公布的這封信，用字遣詞風格很像川普常有的誇張語調，如「他（川普）體力、精神都絕佳」；「若當選，我能肯定地說，川普會是有史以來最健康的總統當選人。」但是信中提到的醫學紀錄，僅血壓一一○／六十五、體重較前一年減輕十五磅，別無其他佐證川普健康無虞。

次年九月在外界要求公布參選人健康狀況的壓力日增之際，波恩史坦公布另一份比較像醫界口吻的健康評估，列出他開給川普的藥物、川普身高和體重等；當時受訪時他還堅稱前封信都是出自他的意思。

波恩史坦一日另外在國家廣播公司新聞（NBC News）的訪問中說，去年二月川普的長期貼身保鏢席勒（Keith Schiller）、「川普集團」法務長賈登（Alan Garten）及另一名「彪形大漢」闖進他的辦公室，在未出具授權文件的情況下，逕自拿走川普病歷、檢查報告的原版和複本，包括使用假名的就醫紀錄；席勒等人在他辦公室待了約三十分鐘，「製造很大混亂」，令他感到「被洗劫，害怕和難過」。

此事發生前兩天，紐約時報才引述波恩史坦說法，他長期開生髮藥「柔沛」給川普。波恩史坦在ＮＢＣ的訪問中說，該篇報導刊登後，他接到川普的貼身秘書來電說，「你還想當白宮醫生嗎？算了吧，你出局了。」

川普保鏢的舉動遭質疑是否合法。科羅拉多大學生物倫理中心主任威尼亞（Matthew Wynia）說，病患有權索取病歷複本，但是原始版須由醫師保存，聯邦病患隱私法也禁止醫師在沒有病患簽名授權的情況下交出病歷。

白宮發言人桑德絲駁斥波恩史坦的「闖入」說，指白宮醫療團取走總統病歷，是「標準作業程序」。

  • 曾在川普競選總統期間發信保證其健康無虞的川普私人醫生波恩史坦，一日披露當年那封信其實是按照川普口述所寫，並非他的意思。（取自網路）

    曾在川普競選總統期間發信保證其健康無虞的川普私人醫生波恩史坦，一日披露當年那封信其實是按照川普口述所寫，並非他的意思。（取自網路）

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