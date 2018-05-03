另類黑金 印度工程師將廢氣變墨水

2018-05-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕印度夏季常見攝氏四十度的高溫，電力需求大增造成斷電，民眾則購置柴油發電機以防萬一，但印度已是全球空氣污染最嚴重的國家之一，柴油發電造成的空污更讓情況雪上加霜。為此印度一群工程師研發新科技，不僅能捕捉嗆鼻廢氣將其轉成墨水，而且還有利可圖，迄今已為政府及民間單位安裝五十台處理裝置，首年營收超過一千一百萬盧比（約合五百九十萬台幣）。

柴油廢氣捕捉到煤煙微粒

印度新創科技公司「查克創新」（Chakr Innovation）創辦人斯里瓦斯塔瓦等三名工程師，某日行經甘庶汁攤販時，注意到攤商柴油引擎煙管排出廢氣，將後面牆壁燻黑，於是產生將柴油廢氣轉成塗料的構想，隨後著手研發處理裝置，將其安裝在發電機上，可從冷卻柴油廢氣中捕捉九十％的煤煙微粒，賣給墨水製造業者。

「查克創新」迄今已為「印度石油」等政府企業、房地產開發商及其他邦政府辦公室安裝五十台處理裝置，並且計畫於明年安裝其他五十台裝置，至今已賣掉五百公斤收集到的煤煙，已被用來製造兩萬公升墨水。此外，班加羅爾新創公司「Graviky Labs」也正使用類似科技將柴油廢氣轉成墨水。

上述工程師來自印度新德里及阿拉哈巴德等地，前者被世界衛生組織（ ＷＨＯ）列為二○一四年全球污染最嚴重城市，後者則為二○一六年第三大污染城市。二○一五年美國健康影響研究所調查顯示，印度每年約有一百一十萬人死於空污，約佔全球空污死亡數的四分之一。印度空污死亡總數中，雖僅有二％是柴油廢氣造成，但在都市封閉區域中，柴油廢氣造成的危害則不容小覷。