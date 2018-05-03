空氣污染 每年奪走700萬人命

2018-05-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）二日發布報告指出，全球逾九成人口正呼吸著令人難以接受的高度污染空氣，且在家或出門皆難以防範，每年估約有七百萬人因此早逝，相當於每九人就有一人因空污問題喪命，且苦果主要由最窮困與最缺乏資源者承受。

ＷＨＯ這份全球空氣品質研究報告，涵蓋來自一○八國逾四三○○個城鎮的數據，比兩年前增加三成，為目前全球最大空氣污染資料庫。不過，非洲和西太平洋地區資料偏少；非洲四十七國只有八國願意提供，有些甚至僅拿一個城市當代表交差。此外，空污嚴重的印度，提供一八一個城市數據；相較之下，空氣品質不遑多讓的中國，僅交出九個城市資料。

至於報告關切重點，在於空氣中直徑為十微米以下的「懸浮微粒」（PM10）。目前已知這類顆粒可導致中風、心臟疾病、肺癌，或是肺炎等呼吸道感染問題；尤其是直徑二．五微米以下的一級致癌物「細懸浮微粒」（PM2.5），小到可穿透肺部與心血管系統，對健康最為不利。ＷＨＯ發現：這些有害人體的物質，不僅存在於室外，也深入家家戶戶，以致全球每年總計約有七百萬人因暴露於空污微粒而早逝；其中逾九成死者為中低收入國家的空污問題受害者，主要集中於亞、非兩洲。

至於問題關鍵，ＷＨＯ報告點出，全球逾四成人口在家煮飯的爐火依舊採用燒木炭等方式生火，而這些「骯髒燃料」正是家庭空污的主要來源；全球將近三十億人活在這種環境下，當中估有三八○萬人因長年吸入這種致命煙霧而早死，待在家裡時間較長的婦孺意外成了主要受害者。至於車輛、工廠、森林火災等因素導致的室外空氣污染，每年在全球奪走四二○萬條性命，其中將近百萬人更在家中、戶外面臨雙重迫害。

報告指印度首都新德里和埃及首都開羅為全球空污最嚴重的大都會區，平均PM10數值超過世衛標準的十倍，接下來依序是孟加拉首都達卡、印度商業大城孟買與中國首都北京。

再以區域來看，美國與加拿大是唯一大多數人口（約八十％）能夠呼吸符合ＷＨＯ標準的安全空氣的地區。至於中東、北非的東地中海地區以及東南亞，這些地方甚至測出高出ＷＨＯ認定安全值五倍以上的空氣污染物，幾乎無人有緣享用安全空氣。ＷＨＯ直言，南亞與東南亞逾七成貧窮鄉鎮，空氣品質急速惡化跡象最令人憂心；至於中東沙漠地區，當地空氣中偏高的懸浮微粒含量，明顯來自沙漠的推波助瀾。