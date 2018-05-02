美特檢調查通俄門 48個問題等著川普

2018-05-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕紐約時報上月三十日率先披露特別檢察官穆勒針對「通俄門」調查欲詢問美國總統川普的至少四十八個問題，相關提問分為四大類，包括與前國家安全顧問弗林、聯邦調查局前局長柯米、司法部長塞森斯有關的疑問，以及川普競選團隊是否曾與俄羅斯進行任何協調等，其中並有超過一半的問題涉及「妨礙司法」。此前，穆勒已耗費數月向川普律師團提出親自詢問川普的要求，但仍不確定川普是否會接受穆勒約詢。

該份長達十頁的問題清單最近已交給川普的律師團，並由一名不屬於律師團的知情人士透露給紐約時報。紐時指出，此為穆勒銜命調查「通俄門」案以來，提供最多具體調查細節的文件。相關提問顯示，穆勒視川普為調查主體，而並非只是證人；穆勒顯然有理由相信川普知道「通俄」聯繫，但沒有跡象顯示川普已正式成為該案的嫌疑人，或是穆勒已經找到川普積極勾結俄國的證據。三月時穆勒曾告訴當時川普的私人律師陶德，川普並非調查目標，他也不預期會起訴川普。

穆勒對川普的提問如下：弗林二○一六年十二月底與俄國駐美大使基斯利亞克通過電話，你對此知道些什麼？在競選期間是否有過任何討論要和俄國總統普廷見面？你替弗林尋求豁免或可能的特赦時做了哪些努力？二○一七年一月二十七日，你為何要和柯米共進晚餐？你們說了些什麼？你何時做出開除柯米的決定？為什麼？有誰影響你的決定？你為何要在推特上暗示曾秘錄下與柯米的對話？對於塞森斯退出「通俄門」調查，你曾有哪些表示？你對於開除特別檢察官曾有過哪些討論？二○一八年一月媒體報導你試圖開除特別檢察官消息時，你做了什麼事？在競選期間，你對於俄國駭客、社群媒體使用和其他競選活動都知道些什麼？

從該份清單可以得知，穆勒仔細研究過川普的推特和電視訪問，並從中加以推敲、調查。此前，穆勒已讓前川普競選團隊外交政策顧問帕帕多普洛斯、前國家安全顧問弗林坦承向聯邦調查局探員作出不實陳述，前競選經理曼納福特和他的商業夥伴暨選務副手蓋茲也已被起訴洗錢，另有十三名俄國人與三個俄國機構被控涉案。然而，即使穆勒握有足以起訴川普的證據，由於美國總統在任期間享有豁免權，川普顯然不可能面臨控罪。