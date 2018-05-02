教廷財長涉性侵 澳決交付審判

2018-05-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕擔任梵蒂岡財政首長的樞機主教佩爾（George Pell），一 日在墨爾本法官針對他被控的多起陳年性侵案，裁定交付審判後，成為全球因相關案件而受審的天主教最高階神職人員。七十六歲的他在聽證會上堅定宏亮的說：「我無罪」。這是他去年六月被指控以來的一貫立場。

佩爾是教宗方濟各之後，教廷排名第三的重量級人物。二○一四年被方濟各拔擢為聖座經濟秘書處主席前，曾擔任雪梨與墨爾本大主教，一度被認為方濟各辭世後可能的接班人選之一。去年六月，澳洲維多利亞州警方指控他涉及多起性侵案，涉案時間與場所包括一九七○年代巴拉瑞特（Ballarat）的一座泳池，以及一九九○年代墨爾本的聖派翠克教堂。

今年三月初，佩爾向梵蒂岡告假返回澳洲，出席墨爾本治安法庭舉行的初步聽證（committal hearing，或稱預審）。聽證為期四週，期間法官必須針對被告所涉案件是否交付審判做出裁決。法官華林頓（Belinda Wallington）一日宣佈判決，佩爾必須對於半數指控受審，另有近半數指控因證據薄弱而被她駁回，其中包括若干犯行最嚴重的控訴。此外，也有部分案件在聽證期間被檢方撤訴。

在判決出爐後，佩爾在席上堅稱「我無罪」，這是他聽證全程唯一吐露的話。戴著神職人員硬領圈的佩爾，進出法院均不發一語，逾四十名警察在擁擠的法庭外維持秩序。墨爾本法院預定二日再度開庭討論佩爾的受審日期，他被控的案件數量及細節均未被公布。佩爾獲得交保，並不准出境。

梵蒂岡聲明，已注意到澳洲司法當局的裁定，佩爾目前仍在教宗的准假期間。