川金會在板門店 傳金正恩點頭

2018-05-02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓軍方一日下午陸續拆除架設在邊境前線、對北韓心戰喊話的擴音設備，落實「板門店宣言」舒緩朝鮮半島緊張局勢的承諾。同日上午，韓軍觀察北韓動向時，也發現朝方開始拆除前線地區多處擴音喊話設備的跡象。而在美國總統川普拋出他和北韓領導人金正恩的「川金會」可能選在兩韓交界板門店的訊息後，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）一日引述消息來源報導，南韓總統文在寅已說服金正恩在兩韓非軍事區（ＤＭＺ）與川普舉行高峰會。

一名熟悉北韓思維的官員向ＣＮＮ透露，川金會「很有可能」在板門店舉行，部分活動甚至可能在該區域內隸屬北韓的地點進行。消息人士透露，文在寅和金正恩上月二十七日才在板門店舉行兩韓峰會，相關設備均已到位，可提供川金會「五月底」使用；而文在寅已說服金正恩在非軍事區與川普會面。

北韓關核試場 南韓要求聯合國協助查核

多名知情人士向ＣＮＮ透露，川普上月二十九日與文在寅通電話時，曾提起在非軍事區會晤金正恩的構想；川普樂見兩韓峰會呈現的諸多歷史性畫面，以及全程會議轉播，期望留下類似文在寅在兩韓峰會的身影，成為首位和北韓領導人在停戰線握手、會晤的美國總統。不過，白宮內部擔心「川金會」在非軍事區舉行會對北韓釋出過多善意，傾向於在立場更為中立的新加坡會晤。

此外，青瓦台一日證實，文在寅已致電聯合國秘書長古特瑞斯，邀請聯國派員參觀、查核兩韓將非軍事區打造成和平地帶，以及北韓關閉核試場的進程，古特瑞斯對此給予正面回應。

日韓中峰會9日舉行 南韓總統暌違6年再訪日

另一方面，日本首相安倍晉三一日也宣布，文在寅和中國國務院總理李克強將在下週訪日，參加九日在東京舉行的日韓中領導人會議。這是文在寅上任後首次訪日，也是自二○一一年李明博總統後，時隔六年多再有南韓總統訪日。青瓦台表示，文在寅將介紹「文金會」成果，與日、中就加強合作、力促朝鮮半島無核化與永久和平方案磋商，並將與安倍單獨會談。