以總理爆伊朗秘研核武 美國務卿：文件是真的

2018-05-02

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國總統川普須決定是否繼續免除在伊朗核協議解除的制裁期限將屆之際，以色列總理納坦雅胡四月三十日提出新「證據」，指控伊朗有秘密核武計畫，隨時可啟動；美國新任國務卿龐皮歐隨即稱，以國公布的這份文件「是真的」。

5.5萬頁文件、183片光碟佐證

納坦雅胡說，這批五萬五千頁、一八三片光碟的「伊朗的秘密核武檔案」是以色列情報特務局（Mossad，「莫薩德」）近期一項「重大情報斬獲」，這些文件重達半公噸，二○一七年被移往德黑蘭一處外觀看來破舊的秘密場所存放，其中包括一項籌備數年之久的秘密核武計畫，隨時可付諸實行。他說，文件詳細內容已經分享給美國，也將提供給其他國家以及國際原子能總署（ＩＡＥＡ）。

納坦雅胡指控，這批文件證明伊朗領導人二○一五年簽署核協議前，隱瞞其核武計畫；這份協議「是以伊朗的謊言、欺騙為基礎」，「甚至在簽訂協議後，伊朗還繼續保有並且擴大其核武技能以利日後使用」。

白宮對此聲明，「這些事實符合美國長期以來所知：伊朗懷有一套健全的秘密核武計畫，試圖隱瞞其人民和全世界，但是未能得逞」，美國的政策是「伊朗必須絕不擁有核武」。剛結束與納坦雅胡會面的龐皮歐表示，這份文件「是真的」，其中大部分資料，美國專家也沒看過，還在詳細檢閱。

一名以國高層官員透露，以色列知道這批文件已有一年，今年二月情報行動中取得，納坦雅胡三月五日在華府面告川普此事；以國也告知中國。

多次揚言退出協議的川普須在十二日前決定是否繼續豁免制裁，他四月三十日重申這份協議「糟透了」，當中限制伊朗核活動的期限到二○二五年為止，「令人無法接受」。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）痛批納坦雅胡和川普唱雙簧，川普順勢重炒這個早經過國際原能署處理的冷飯，要否決這份協議。

納坦雅胡向來批評這份協議無益於防範伊朗取得核武，一再呼籲修改或者廢除。不過，專家認為，納坦雅胡揭露的只是伊朗過去的計畫，不能證明伊朗違反了協議。參與伊朗核協議談判的歐巴馬政府國安會中東事務資深主任麥萊（Robert Malley）說，「對於一直關注伊朗核武檔案的人來說，（納坦雅胡）披露的內容沒有新意」。

納坦雅胡心腹、以國區域開發部長哈拿格比（Tzachi Hanegbi）在以色列軍事廣播電台訪問中說，這場簡報意在「給川普彈藥對付歐洲天真派」，讓他有理由廢除協議。