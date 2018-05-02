紐時：中國戰機匿蹤技術 疑竊自美國

2018-05-02

點名曾在杜克大學研究的中國學者劉若鵬

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國上月在空軍戰機上測試一種可躲避雷達偵測、堪稱「隱形斗篷」的合成化合物，引起全球矚目。紐約時報指出，美國官員強烈懷疑，中方的技術極有可能部分來自美國，白宮正慎重考慮祭出嚴厲措施，防止中國研究人員參與美國學術、科技等領域的敏感研究。

據報導，美方質疑中國軍方使戰機匿蹤的技術，來自一名二○○八年曾在美國杜克大學進行相關研究的中國學者劉若鵬。他一度遭到聯邦調查局（ＦＢＩ）調查，雖然最後未被定罪，但返國後創辦深圳光啟集團和深圳光啟高等理工研究院，研究方向與在美期間一模一樣，也因此成為富豪。

五角大廈：美機密外洩 四分之一在學術機構

白宮擔心，中國學者竊取美方智慧財產的情形變本加厲，正研商對中國公民申請的簽證種類設限，也不排除針對在美進行有軍事或情報價值的研究計畫的中國學者，設下更多規範。五角大廈二○一四年數據顯示，當年有四分之一的機密外洩案例發生在研究機構。前國家反情報官員克里芙（Michelle Van Cleave）上月在國會聽證會也指出，自由開放的美國宛如「間諜天堂」，讓中俄間諜可以「帶著購物清單」登門入室。

事實上，歐巴馬政府早已禁止外國學生參與美國大學裡企業贊助的研究，川普政府可能擴大實施範圍，任何開發新產品、新科技的私人研究機構，也將受到限制。美國目前已對參與機密科技計畫人員實施安全審核，下一步將對涉及軍事應用計畫，如可用於模擬核爆的電腦程式和硬體等，加強規範。相關學術機構和企業須獲得政府授予特別認證，才可聘用外籍學者。

在此同時，有人憂心川普政府全面挑戰中國，會在華府塑造一股仇外的冷戰心態。美國非營利華裔組織「百人會」聲明，不是所有在美的中國教授、學生、科學家，都會幫中國蒐集情報。