特務也失業 美策劃以AI取代間諜

2018-05-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕○○七諜戰電影中身手矯健、智謀過人的特務，未來可能也會面臨失業的命運？美國中央情報局（ＣＩＡ）科技發展部門副主任梅爾里克斯（Dawn Meyerriecks）指出，特務的行動在資訊時代受到諸多限制，人工智慧（AI）技術將是全球情報界的主流工具，中情局也準備利用AI取代人類蒐集情報，且已為此準備卅年。

由非營利教育機構「美國地理空間情報基金會」（ＵＳＧＩＦ）主辦的年度地理空間情報研討會（GEOINT Symposium），近日在佛羅里達州坦帕市（Tampa）登場，受邀演講的梅爾里克斯指出，在數位追蹤和社群媒體普及的時代，如具備AI技術的監視器、手機和社群網站追蹤定位功能等，偽造身分執行任務的特務更容易「曝光」，中情局的主要對手不再是敵方間諜，而是一台機器。

梅爾里克斯指出，為了以AI取代人類特務，中情局已籌劃卅年以上。一九八四年的一份解密備忘錄顯示，成立於八三年的「AI領導小組」，每月向中情局高層彙報AI研發進展。當時就已指出，專家系統、自然語言處理、智慧資料庫介面、圖像理解、信號解釋、地理和空間數據管理和智慧工作站環境等技術，正蓬勃發展，呼籲當局積極投入訓練和研究。

梅爾里克斯會後向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）透露，現今至少卅個國家具備良好的數位監控技術，包括透過閉路電視（ＣＣＴＶ）和無線設施準確辨識可疑人物，「新加坡已針對這方面部署多年」。這也表示反間諜工具已在全球情報界的「捉迷藏遊戲」中佔上風，且隨著衛星追蹤和地理空間情報的進步，未來人類特務將無法對抗新一代AI。

不過，梅爾里克斯強調，截至六個月前，中情局持續推動的AI計畫將近一百四十個。其中一個團隊取得不少「非機密的俯視圖和街景圖」，再以機器學習（Machine Learning）和AI演算法進行配對，繪製出戒備程度較高、中情局無法輕易突破的城市的監視器分布圖，有利特務確定及迴避監視來源。