移民醜聞燒 英內政大臣淪替死鬼

2018-05-01

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國內政大臣魯德（Amber Rudd）四月二十九日因越演越烈的「疾風」（Windrush）移民醜聞請辭下台，成為半年來第四位辭職的內閣官員。反對黨抨擊，緊縮移民的相關政策是首相梅伊擔任內政大臣時制定，魯德只是「護主的替死鬼」。魯德是梅伊政府的親歐派大將，她的去職恐影響內閣中軟、硬脫歐勢力的平衡。

新移民法 是首相梅伊制定

這起醜聞最早是由「衛報」披露，所謂的「疾風世代」係指一九四八年搭乘輪船「帝國疾風號」（Emprie Windrush）抵達英國的數萬名加勒比海移民，他們擔任護士、鐵路工人以及其他低階工作，協助重建二次世界大戰後的英國。這些來自英國殖民地或前殖民地的加勒比海移民及其後代，理所當然地有定居英國的權利，但二○一二年的新移民法卻讓「疾風世代」備受衝擊。

據報導，新法要求房東、雇主及醫師必須檢核移民身分，致使這些移民在租屋、求職及醫療上遭拒，有些人被政府告知屬於非法居留，必須被遣返。相關報導引發輿情沸騰，近數週來梅伊與魯德一再對「疾風世代」致歉，表示一九七三年前的所有大英國協移民都將取得英國公民身分，受新法衝擊者也將獲得補償。

魯德上週告訴國會並未訂定遣返人數目標後，再陷風暴，因為衛報隨即刊登一封外洩函文，顯示魯德致函梅伊提及將遣返目標提高十％。魯德在給梅伊的辭職信中表示，她「並非蓄意」誤導國會議員。梅伊接受魯德請辭，並任命社區和地方政府大臣賈維德（Sajid Javid）為新任內政大臣。賈維德是巴基斯坦裔公車司機之子，家族在一九六○年代移民英國。

反對黨工黨痛批梅伊將魯德作為自保的「人肉盾牌」。工黨影子內政大臣艾博特（Dianne Abbott）說：「我們必須聚焦於梅伊，因為許多所謂（移民）敵意氛圍最糟的面向，都是在她擔任內政大臣期間所推動。」英格蘭將於五月三日舉行地方選舉，預料工黨將趁勢大有斬獲。