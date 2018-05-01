阿富汗連環爆25死 9記者遇難

2018-05-01

凶嫌偽裝攝影記者 攻擊採訪媒體

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾市中心四月卅日上午連續發生兩起自殺炸彈攻擊，共造成至少廿五人喪生、四十九人受傷，罹難者包括九名記者、四名警員。警方證實，第二起爆炸案的凶嫌偽裝成攝影記者，蓄意在人群中引爆炸彈，目標顯然是趕抵第一起爆炸現場採訪的媒體記者。伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」已出面承擔責任，當天也成為自「神學士」政權二○○一年被推翻後，阿國媒體從業人員死傷最慘重一天。

ＢＢＣ駐地記者遭槍殺

數小時後，英國廣播公司（ＢＢＣ）也證實，該社駐地記者、廿九歲的沙阿（Ahmad Shah）在阿國東部與巴基斯坦交界的霍斯特省（Khost）遭槍擊身亡，但未說明細節。

卅日上午約八時，阿富汗情報局總部及多座外國使館所在的沙什道拉克區（Shashdarak），發生第一起炸彈攻擊。內政部發言人丹尼希（Najib Danish）證實，首起爆炸地點位於情報局總部，由一名騎機車的凶嫌引爆，第二起爆炸也發生在同一區域。喀布爾警方發言人史塔尼克賽（Hashmat Stanikzai）表示，兩起攻擊造成四名員警殉職，第二起爆炸的「自殺炸彈客偽裝成攝影記者，混在人群中自爆」。

阿國衛生部發言人馬傑羅（Wahid Majroh）表示，兩起爆炸共造成至少四十九人受傷，部分傷者命危，死亡數字恐再增加。阿富汗記者安全委員會主席謝里菲（Najib Sharifi）指出，喀布爾雙爆炸案的罹難者包括八名分屬不同媒體機構的記者，另有五名記者受傷。「無國界記者（ＲＳＦ）」組織則指出，兩起爆炸造成至少九名記者罹難、六名記者受傷。

法新社駐地首席攝影記者馬瑞（Shah Marai）在第二起攻擊中不幸殉職。法新社指出，馬瑞於一九九六年神學士奪取阿國政權時加入該社，擔任司機兼攝影人員，二○○二年轉任全職特約攝影師，成為駐地首席攝影記者。馬瑞有六個孩子，一名女兒才剛出生；他曾表示，置身自殺炸彈客隨處埋伏的喀布爾，讓他不敢帶孩子外出散步，家人大多只能在家裡活動。法新社證實馬瑞殉職後，他的「推特」帳號迅速湧入各界悼念。

阿富汗近數週來已先後發生多起攻擊事件。南部大城坎達哈（Kandahar）四月三十日有一支北約組織（ＮＡＴＯ）安全護衛隊遭到汽車炸彈襲擊，造成至少十一名兒童喪生、十六名外籍與阿國籍維安人員受傷。