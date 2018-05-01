和平之家川金會? 川普自推

2018-05-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普四月卅日推文「建議」，他與北韓領導人金正恩的會面，可選在南、北韓交界板門店南韓轄區的「和平之家」（Peace House）或「自由之家」（Freedom House）舉行。這是川普繼四月廿八日在密西根州華盛頓鎮的一場選舉造勢場合上證實，「川金會」預定三到四週內舉行後，他首度親口透露這場美、朝世紀高峰會的可能地點。此前曾傳出可能地點包括新加坡或蒙古首都烏蘭巴托。

川普推文寫道，有關川金會的候選地點，目前許多國家都被列入考慮，但在兩韓交界（即北緯三十八度韓戰停戰區）南韓一側的和平之家或自由之家，相較於美、朝以外的第三國，會是更具代表性、重要性及歷史意義（Lasting）的地點。但川普強調，他「只是問問！」

隨後，川普再發推文，表示「這是兩韓人民的重要時刻，我認為應該在（兩韓）交界舉行！」還不忘批評前朝：「川普總統只花一年時間就建立朝鮮半島的秩序，前朝政府到底做了什麼？」

四月二十七日兩韓高峰會的會場就選在和平之家，自由之家則位於和平之家旁，正對板門店北韓轄區的「板門閣」。二十七日當天上午，金正恩就是從板門閣走出，朝著在自由之家旁等候的南韓總統文在寅走去。

另據南韓總統府官員轉述，南韓總統文在寅在內閣會議上表示，川普致力終結北韓核武計畫造成的僵局，的確是應該拿到諾貝爾和平獎，「我們只要和平就好」。