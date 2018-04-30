川普缺席、女諧星撐場 白宮記者晚宴沒爆點

2018-04-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華府的白宮特派員協會（WHCA）年度晚宴28日登場，但主人川普連續第二年缺席盛會，改赴密西根州的華盛頓鎮參加造勢大會，期間除直言不想與媒體共處一室，還趁機推銷政策及拉抬共和黨國會選情。這場少了最大「爆點」的晚宴，也因此挨批平淡無奇。女諧星沃爾夫（Michelle Wolf）調侃川普的桃色糾紛，是少數帶起高潮的環節。

白宮記者晚宴是總統與媒體拉近關係的重要場合，但川普28日選擇到助其勝選的密西根州，參加一場堪比選舉造勢大會的「鐵粉」集會。川普在演講時坦言，「那裡（晚宴）的人討厭你的膽識，但你仍須強顏歡笑。如果你面無表情，會被形容成難搞；如果你面帶微笑，又會被質疑有何好笑。」直言與選民接觸，比參加虛情假意的晚宴來得好。

川普也把握機會推銷若干重大政策，包括建立美墨邊界圍牆、終止「庇護城市」政策、保護共和黨推行的稅改法案等，還趁勢批評密西根州民主黨參議員斯塔貝諾，指其阻擋保護美國邊界的法案，又對稅改投下反對票，最後對台下的觀眾戲稱：「都是你們一直讓她當選。」川普呼籲選民，年底的國會大選支持共和黨，助其施政一臂之力。

與此同時，白宮記者晚宴則顯得冷清。華盛頓郵報和有線電視新聞網（CNN）指出，當晚吸引約3千人到場，白宮新聞秘書桑德絲代川普出席，並坐在主桌，但政治和娛樂明星陣容大幅縮水，幾乎沒有A咖撐場，主持人則是曾參與脫口秀節目「每日秀」的沃爾夫。

沃爾夫開場即嘴下不留人，笑稱「就像一名A片影星要和川普發生性關係時所說，讓我們快點辦事吧。」接著又說：「你無法要求我這樣的女人住口，除非你是給我13萬美元的柯恩。」調侃川普私人律師柯恩向A片女星提供封口費，要求隱瞞川普桃色過往一事。沃爾夫另提到，她有一籮筐關於內閣官員的笑話，但全都必須捨棄，因為「大家都被開除了」。

不過，沃爾夫的快嘴也招致不悅，包括形容川普長女伊凡卡為「尿布垃圾桶」，指其外觀亮麗、內裡汙穢；以及挖苦白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）擁有「完美姓氏」，因為「她做的一切都是欺騙」，Con有欺詐之意。在場的桑德絲也被譏諷，沃爾夫先讚她足智多謀，隨後指她「燒毀事實，用焚燒後的灰燼，畫出完美的煙燻眼妝。」一連串爭議十足的低俗玩笑，一度讓來賓不滿，甚至使全場啞然無言。