諾貝爾學院性醜聞 瑞典女王儲也受害

2018-04-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕諾貝爾文學獎頒發機構瑞典學院（Swedish Academy）近來捲入性醜聞，該院院士佛羅絲登松（Katarina Frostenson）的法國籍攝影師丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault）被控性侵或性騷擾至少18名女性。餘波未平之際，瑞典媒體又再驚爆，瑞典女王儲維多利亞（Crown Princess Victoria）也是受害者之一，今年諾貝爾文學獎可能因此停頒。

「瑞典日報」引述3 名消息人士踢爆，他們曾目擊阿爾諾觸摸維多利亞的臀部，地點是瑞典學院於斯德哥爾摩舉行的活動中，時間是2006年左右，當年王儲20幾歲，目擊者中至少有一人是學院成員。瑞典王家法院事後下令學院前常任秘書恩格道爾採取行動，確保王儲不會再與阿爾諾獨處。

今年文學獎恐停頒

對此，瑞典王家法院媒體官索格倫不予置評，僅稱關於阿爾諾的報導令人震驚，法院極力支持「#MeToo」反性侵性騷運動。去年11月，王儲維多利亞及王后希爾維亞曾與210名女演員響應這項活動。維多利亞是瑞典國王卡爾16世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）與希爾維亞王后的長女，瑞典王位繼承法在1980年修改後，維多利亞成為王位第一繼承人，她將成為瑞典史上第4位女王。

去年秋天，「瑞典每日新聞」披露18名女性指控，阿爾諾曾對她們性侵或性騷，地點是他協辦的文化中心，或瑞典學院在巴黎及斯德哥爾摩的辦公室。阿爾諾並非學院成員，所有指控均未獲證實，但他的詩人妻子佛羅絲登松是學院院士，他本人也與恩格道爾交情匪淺，深涉學院事務。

事後，瑞典學院曾投票決定是否開除佛羅絲登松，但以8比6票數遭否決，為此7名院士相繼請辭，抗議學院處理危機不當。學院共有18名終身職院士，理論上無法辭職，但仍可選擇杯葛。此外，瑞典學院也坦承，部分諾貝爾文學獎得獎名單在公布前遭外洩，但阿爾諾否認自己為名單外洩來源。瑞典警方金融犯罪小組表示，瑞典經濟犯罪局（Swedish Economic CrimeAuthority）檢察長提布林（Jan Tibbling）已開始針對與瑞典學院有關聯的金融犯罪行為，展開相關初步調查，但未透露細節。

瑞典學院臨時常任秘書奧森告訴媒體，學院考慮取消今年頒獎。諾貝爾文學獎於1901年起開始頒發，今年可能是自第二次世界大戰以來首次停頒，今年得主預計將順延一年與下屆得主一同領獎。