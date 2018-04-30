北韓下月封核試場 願邀美韓見證

2018-04-30

若美願保證不推翻金氏政權 就無須擁核

〔編譯茅毅／綜合報導〕據南韓總統府青瓦台發言人尹永燦二十九日轉述，北韓領導人金正恩聲稱，五月份將關閉核試場，同時邀請美國和南韓的專家及記者，向國際社會透明、公開整個過程。金正恩還說，一旦平壤與華府能時常對話，美國願意保證不推翻金氏政權，北韓就無必要擁有核武。

繼青瓦台國家安保室室長鄭義溶三月份訪美向美國總統川普簡報時，替金正恩傳話，提議舉行「川金會」後，青瓦台這次再度替金傳話。尹永燦表示，金二十七日與南韓總統文在寅晤談時表明，北韓會在五月份封閉核試場，且很快就會找美國、南韓的專家與媒體，向國際間透明地揭露此一過程。

據尹永燦轉述，金正恩還強調，美國對北韓反感，但一旦雙方展開對話，美方就會了解，「我不是會朝南韓或美國發射核彈，或鎖定美國的目標發動攻擊的人。」若彼此常對話、建立互信、結束戰爭狀態，北韓最終獲得不會被侵略的承諾，「我們又何必與核武共存？」法新社報導，金正恩這番話很可能是為了在川金會前，向川普示好。

兩韓「文金會」當天，才有匿名美國情報官員對路透指出，沒有理由斷定，北韓咸鏡北道豐溪里核試場再也無法運作，該核試場仍堪用。此一說法與學者近來在報告中的看法迥異，學者研判，鑑於北韓自二○○六年以來的六次核試均在豐溪里進行，當地的萬塔山裡有地道，去年九月份試爆氫彈的威力太大，破壞了萬塔山的結構，脆弱的地質已難以再進行核試。

對此，據尹永燦轉述，金正恩說，有人說北韓要關閉的都是不能用的核試場，屆時「大家來參訪就知道」，其實還有兩處坑道，比原有的核試設施更堅固。文在寅對此表示歡迎，兩韓高層同意儘快磋商訪視北韓關閉核試場的具體時程。

見時差「心痛」 金正恩下令時區與南韓統一

另一方面，二○一五年北韓突以紀念朝鮮半島脫離日本殖民七十週年、改回一九一○年前的大韓帝國時區為由，將原先與南韓一致的標準時間調慢半小時，使兩韓處於不同時區。據尹永燦轉述，文金會期間，金看到會場「和平之家」牆上的時鐘顯示兩韓有時差而「心痛」，向文在寅表示北韓將改回原來的時區，請南韓代為宣布。

北韓準備「隨時」與日對話 南韓願促成

此外，青瓦台二十九日表示，金正恩準備「隨時」與日本展開對話，文在寅也願意促成日本與北韓會談。日本是美國在亞洲主要盟國，長期以來對於與北韓談判維持強硬立場，但在最近南韓與美國相繼與北韓接觸後，東京當局擔心成為「局外人」。青瓦台發言人金宜謙表示，日本首相安倍晉三先前曾知會首爾，他也有意與北韓展開會談，文在寅在文金會時向金正恩傳達這項訊息。