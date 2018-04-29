比對DNA逮殺人魔 美警鬧烏龍

2018-04-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國加州檢警日前透過ＤＮＡ（去氧核糖核酸）網路資料庫比對兇嫌在犯罪現場遺留的ＤＮＡ證據，偵破一九七○至八○年代聳人聽聞的「金州殺人魔」案，逮到躲了近四十年、性侵五十人、殺害十二人的正牌兇嫌迪安吉羅（Joseph James DeAngelo）。然而，這起案件偵辦過程也引發爭議，包括警方利用為了尋找親人而建置的免費ＤＮＡ網路族譜資料庫比對資料逮人，恐有侵犯隱私之虞；以及比對過程中鬧烏龍，把臥病在床的七十三歲老翁誤認為嫌犯。

據悉，調查人員在比對免費網路資料庫「YSearch.org」的十八萬九千筆資料後，認定一名七十三歲老翁涉有重嫌。奧勒岡州警方去年三月遂配合加州檢警取得的法院命令，前往奧勒岡州一間安養中心，對該名身患重病的老翁採集檢樣。令人驚訝的是，老翁女兒直到父親洗清嫌疑後，才得知此事。民眾一般在「YSearch.org」等免費網路資料庫上傳ＤＮＡ數據，是為了得知他們的遺傳資訊或尋找親戚。

媒體報導，調查人員透過總部設於佛州、擁有約一百萬用戶的「GED match」網站，在基因族譜搜尋工具用假名上傳犯罪現場遺留的ＤＮＡ數據，最終成功鎖定真正的兇嫌。然而，該項消息未獲官方證實，也拒絕透露使用的ＤＮＡ網路資料庫名稱。

與此同時，兩大ＤＮＡ網路資料庫「Ancestry.com」和「23andMe」二十六日發聲明否認參與「金州殺人魔」案調查；「GED match」強調從未「交出數據」；「YSearch.org」則表示嚴肅看待客戶隱私，但支持「合乎道德和法律」的行為。批評者質疑，警方透過ＤＮＡ網路資料庫辦案的作法，嚴重侵害到數百萬名使用該類網站的民眾隱私。

馬里蘭州公設辯護律師莫塞指出，目前沒有任何隱私權法律能規範警方從網路資料庫獲取ＤＮＡ的行為，該類個資的保密程度，甚至比罪犯ＤＮＡ的保密程度更低。紐約大學法學院教授莫非則認為，警方使用公開網路資料庫調查犯罪行為的作法正確，「普通人能做的，為什麼警方不能做？」