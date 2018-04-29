斬首豬腦活36小時 爆道德爭議

2018-04-29

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕英國廣播公司（BBC）新聞網報導，美國耶魯大學神經學家塞斯坦（Nenad Sestan）的研究團隊成功讓被斬下的豬腦恢復血液循環，並因此維持豬腦細胞存活與正常活動達三十六小時，儘管塞斯坦堅稱相關豬腦沒有意識，但他也提到該研究具有潛在的倫理疑慮，他呼籲制定清楚規範，以作為學界研究的方針。

塞斯坦指出，研究團隊從屠宰場取得一百多顆豬頭，並利用精密的BrainEx系統，以泵浦與加熱器讓富含氧氣的人造血液在豬腦中循環，維持離體豬腦的存活。該成果將協助研究人員深入了解整顆腦部運作，進而裨益從癌症到失智症等各種疾病的實驗性治療。塞斯坦上月二十八日在美國國家衛生研究院舉行的腦科學倫理會議上發表該研究細節。

英國衛報報導，塞斯坦在會議上曾表示：「該動物的腦沒有意識，我非常確定。但假設有人取得這個技術，加以精進，並恢復了某人的腦部活動，這就是恢復一個人的存在，如果那個人有記憶，我會徹底抓狂。」

BBC指出，塞斯坦是第一批提出相關潛在倫理疑慮的科學家，他們關切這樣的腦是否具有任何意識程度？如果有，是否應該特別保護？或者是否相關技術可以或應該被個人用來延長壽命，亦即當軀體死亡時，透過腦部移植達到長生目的。在上週發行的期刊「自然」中，塞斯坦與其他十五名美國主要神經科學家共同發文呼籲制定明確規範，以引導相關研究。

該文指出：「如果研究人員可以在實驗室中創造出具有意識經驗或主觀現象狀態的腦部組織，該組織會獲得任何給予人類或動物研究主體的保護嗎？該問題或許看來怪誕，當然現今的研究模式距離擁有此能力還太遙遠，但現在許多模式正在發展，以便對人腦有更多了解，包括在培養皿中從幹細胞培育簡易微型版的腦組織。科學不斷在進步。」研究人員表示，必須發展測度意識的方式，並設定得以讓他們繼續研究的嚴格界線。