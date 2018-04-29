堅韌求生 英罕病童拔管1週走了

2018-04-29

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦廿八日報導〕英國一名患有罕見退化性神經疾病而倚賴呼吸器維生的幼童阿菲．伊凡斯（Alfie Evans），在拔管近一週仍奇蹟存活後，廿八日凌晨宣告死亡。伊凡斯的父母為爭取兒子生存機會不斷上訴卻一再失敗，連天主教教宗方濟各與各界人權組織都介入，所引發的巨大輿論爭議至今仍未見平息。

廿三個月大的阿菲在二○一六年出生後不久就因罕見疾病引發慢性癲癇，該年十二月入院至今已昏迷一年多，必須倚賴呼吸器生存，狀態等同植物人，被利物浦的阿爾德海兒童醫院（Alder Hey Children’s Hospital）認定無醫治可能性。其父母湯姆．伊凡斯及凱特．詹姆士不想迅速結束他的生命，力圖阻止關掉阿菲的呼吸系統而上告法庭，當地法院在二月判醫院勝訴可停止治療。

歐洲人權法院也駁回

之後上訴法院和終審最高法院皆維持原判。英國終審最高法院法官海登認定進一步治療不符合病童的最佳利益。湯姆．伊凡斯強烈批評醫院誤診，兒子形同犯人被監禁在醫院中，期望歐洲人權法院（ECHR）能審查該案，卻也遭歐洲人權法院駁回，認定該案無明顯侵犯人權而不受理，形同宣告伊凡斯夫妻已用盡所有的法律途徑。

阿菲的父母去年底起就爭取將兒子送到羅馬由梵蒂岡經營的「耶穌聖嬰醫院」（Bambino Gesu Hospital）治療，本月十八日更親至梵蒂岡晉見教宗方濟各。此舉引發義大利關注，廿三日阿菲拔管當天迅速批准他的公民身分，義大利外交部長公開要求立刻讓他到羅馬接受治療，國防部更將專機準備好，只要阿菲獲准出院就立刻上機。

拔管也引發數百名聚集在醫院外支持阿菲群眾的不滿，部分人甚至衝進醫院抗議而被警方逮捕。結果被拔除維生系統的阿菲居然奇蹟似地生存下來。這又給了伊凡斯夫妻新希望。教宗方濟各再推文支持讓阿菲接受治療，曼徹斯特高等法院為此又召開一場緊急聽證，最後仍採取醫師說法，認為阿菲腦部退化到只剩部分功能，不確定其在無維生系統下能活多久，再治療下去也是徒勞。

阿菲死亡消息公布後，阿爾德海兒童醫院門前陸續聚集哀悼的群眾，獻上鮮花與蠟燭，讓醫院門前成為一片為阿菲致哀的花海。阿菲的父母分別在臉書寫下「我的戰士在凌晨二點三十分放下盾牌，換上翅膀」，「我們心碎了，感謝所有人的支持」，「我愛你，我的小傢伙」。